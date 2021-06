Premiér o rozkole v strane Za ľudí: Straty ústavnej väčšiny či oslabenia koalície sa neobáva

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa neobáva straty ústavnej väčšiny či oslabenia koalície v dôsledku rozkolu vo vládnej strane Za ľudí. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. K požiadavke skupiny okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), aby mohla chodiť na koaličnú radu, Heger povedal, že v koaličnej rade rozhodujú predsedovia strán.

"Procesy sú jasne dané, je dôležité povedať, že v koaličnej rade rozhodujú predsedovia koaličných strán," podotkol premiér. Nechcel komentovať vnútorné procesy v strane Za ľudí. Nevidí dôvod sa ďalej rozprávať o prípadných scenároch. Na otázku, či by po prípadnom odchode skupiny okolo Kolíkovej zo strany Kolíková prišla o ministerské kreslo, Heger povedal, že praje strane Za ľudí, aby takýto scenár nenastal. Uistil, že koalícia ustojí bez problémov aj avizovanú daňovo-odvodovú reformu. Štát podľa Hegera podporí spravodlivé rozhodnutia súdov, zdroje Slovenska podľa neho neboli pripravené na zlé časy. Reagoval tak na otázku, či sa štát pripravuje na to, že bude možno musieť platiť odškodné firmám, ktoré sa so žalobami obrátili na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).

V súvislosti s údajným únikom správy Slovenskej informačnej služby (SIS) Heger uistil, že ľudia môžu dôverovať v spravodlivosť. Špeciálna i generálna prokuratúra, ako aj orgány činné v trestnom konaní ubezpečili, že všetko sa deje v zmysle zákona. Orgány by mali konať a politici by ich nemali podľa Hegera komentovať. Nemyslí si, že v silových zložkách je rozvrat. Premiér hovorí, že si treba ešte počkať na záujem o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. To, či ich darujeme vzhľadom na blížiacu sa exspiráciu, je podľa neho otázka na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).

Angažovanie sa lídra Sme rodina Borisa Kollára vo veci zmeny kolúznej väzby premiéra nevyrušuje. Ubezpečil, že ako premiér má opraty pevne v rukách. Heger nechcel komentovať meno nového ministra pôdohospodárstva. Verí, že nový človek bude menovaný budúci týždeň. Nemyslí si, že niečo zmení petícia za zotrvanie odchádzajúceho ministra Jána Mičovského (OĽANO), keďže sa minister sám rozhodol odísť.

Premiér avizoval prípravu tzv. greenpasu, ktorý má byť v platnosti do konca mesiaca. Pripravujú sa digitálne riešenia v súvislosti s cestou do menej bezpečnej krajiny, spomenul monitoring cestovateľov. Štát sa podľa premiéra pripravuje aj na jeseň a prípadnú tretiu vlnu, opätovne zdôraznil dôležitosť očkovania. Klesajúci záujem o očkovanie označil za prirodzený, treba podľa neho zintenzívniť osvetovú kampaň a priblížiť očkovanie bližšie k ľuďom, že sa nemajú čoho báť. Heger tiež pripomenul, že téma interrupcií je veľmi dôležitá, ale treba k nej pristupovať iným spôsobom, ako tým, ktorý predstavil poslanec Martin Čepček, ktorý má momentálne dišpenz z klubu hnutia OĽANO.