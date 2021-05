Zemetrasenie u Remišovej! Tri krajské predsedníctva Za ľudí žiadajú mimoriadny snem: Voľba nového predsedu

Za ľudí

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Krajské predsedníctva strany Za ľudí v Košiciach, Prešove a Nitre žiadajú zvolať mimoriadny snem koaličnej strany, na ktorom by sa riešili personálne otázky vrátane voľby nového predsedu. Potvrdili to členovia predsedníctva strany a poslanci parlamentu Tomáš Lehotský a Vladimíra Marcinková. Zvolať mimoriadny snem sa môže podľa ich slov na návrh piatich krajských predsedníctiev, alebo keď sa na tom zhodne predsedníctvo strany. Lehotský by chcel, aby sa snem konal do konca júna.