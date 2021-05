Expert o obvinení Zuriana: Môže to byť výsledok stretnutia v SIS! Chvíľkami to pôsobí ako vojna policajtov

Archívne video

Branislav Zurian odišiel z postu šéfa Národnej kriminálnej agentúry len pred niekoľkými dňami. Stalo sa tak potom, ako o ňom vypovedal kajúcnik Boris Beňa. Ten polícii povedal, že Zurian mu mal vyniesť utajované informácie, a síce, že ďalší obvinený Ľudovít Makó, je odpočúvaný. Beňa to potom povedal Makóovi. Branislav Zurian sa bráni a na niekdajšieho prvého námestníka SIS podal trestné oznámenie.

V ňom spomínal aj bývalého premiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča. Expremiér mal tlačiť na to, aby sa Ľudovít Makó vzdal postu šéfa Kriminálnálneho úradu Finančnej správy a "upratal" ho di Slovenskej informačnej služby. Igor Matovič to odmieta a tvrdí, že on sa len dozvedel, že Makó odchádza KÚFS do SIS.

Vyrazené dvere a obvinený Zurian

V piatok ráno sa v médiách objavila informácia, že exšéfa NAKA Branislava Zuriana chceli zadržať. Vzhľadom k tomu, že je odcestovaný, sa to však polícii nepodarilo. Zuriana však obvinila Inšpekcia ministerstva vnútra.

„Nevedel som o tom. Ráno mi volal policajt z inšpekcie, ktorý mi oznámil, že chcú u mňa vykonať domovú prehliadku. Nechcel mi uviesť dôvod, tak som na miesto poslal svojho syna. Syn mi oznámil, že dvere sú vylomené a vykonáva sa domova prehliadka. Viac k veci uviesť neviem. Ja som momentálne v zahraničí, ale akurát si vybavujem PCR test a smerujem na Slovensko,“ povedal pre Topky.sk Zurian. Na Slovensko by mal pricestovať v sobotu večer, alebo v nedeľu ráno. Na polícii sa chce prihlásiť sám.

Zurian si vybavoval PCR testy, aby mohol pricestovať na Slovensko. V médiách sa objavili aj fotografie dverí, ktoré vyzerajú, akoby ich vyrazili baranidlom. Inšpekcia sa zatiaľ k prípadu vyjadrovať nechce.

Stretnutie v SIS

Podľa DenníkaN sa v pondelok v Slovenskej informačnej službe uskutočnilo stretnutie desiatich vysokopostavených osôb. Podľa denníka sa riešilo podozrenie z ivplyvňovania vyšetrovaní. Premiér Eduard Heger aj prezidentka Zuzana Čaputová sa dištancovali od informácií, že by sa mali riešiť živé prípady.

V špeciálnej miestnosti, ktorú nie je možné odpočúvať, bol nový riaditeľ SIS Michal Aláč nominovaný do funkcie stranou Sme rodina, prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger, predseda parlamentu Boris Kollár, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister vnútra Roman Mikulec, generálny prokurátor Maroš Žilinka, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, policajný prezident Peter Kovařík aj šéf inšpekcie ministerstva vnútra Adrián Szabó.

Podľa bezpečnostného analytika Andora Šándora mohlo práve toto strestnutie predchádzať domovej prehliadke a obvineniu Branislava Zuriana. "Ja si myslím, že to môže byť súčasťou alebo výsledkom pondelkového stretnutia najvyšších predstaviteľov exekutívy Slovenska na SIS-ke, kde SIS zrejme ukázala na niektoré veci, ktoré môžu byť v pozadí celého toho komplexu vyšetrovania a zatváriania ľudí do väzby," myslí si bezpečnostný analytik Andor Šándor.

"Odhadom je už asi desať kajúcnikov, ktorí vypovedajú. Inštitút toho kajúcnika, ktorý priviezol Lipšic z Ameriky na Slovensko, je síce dobrá vec, ale len do tej miery, dokedy vie polícia všetko, čo ten kajúcnik povedal, preukázať aj inak. Pretože sa pokojne môže stať, a to netvrdím, že to polícia tak robí, ale že tá polícia príde a povie: vám hrozí desať rokov natvrdo, ale keď budete spolupracovať, dostanete podmienku. A potom sa môže stať, že budú chcieť, aby ten kajúcnik im povedal niečo na niekoho, čo im chýba alebo, nedajbože, čo by chceli, aby sa na toho človeka prejavilo. Chvíľkami to pôsobí, ako nejaké vybavovanie si účtov bezpečnostných zložiek na Slovensku alebo vojna policajtov," tvrdí analytik.

Podľa Šándora nie je možné, aby sa všetky policajné špičky postupne dostávali do väzby. "Samozrejme, ja neviem, či to exšéf NAKA urobil alebo neurobil. Je to jeho obrana, snaží sa argumentovať. Pokiaľ tam ale bola už domová prehliadka, asi bude nachystaný na väzbu," myslí si Šándor. "Pre mňa je to celé ale veľmi znepokojujúca, pretože to nie je normálne, čo sa na Slovensku deje. Pokiaľ by to bola nejaká akcia na očistu polície, celého systému, tak by to bolo fajn. Ale ja sa obávam, aby sa v rámci nejakých sporov v polícii či v bezpečnostných inštitúciach toto nezneužívalo. Ak by to tak bolo, tak by to bolo pre Slovensko veľmi destabilizujúce," hovorí bezpečnostný analytik.

"To, že sa stretli v pondelok tí vrcholoví predstavitelia na SIS-ke, je, samozrejme, veľmi vážny krok. A ešte vážnejší je asi ten dlvod, prečo sa stretli. V tejto zostave sa nestretávajú vždy. A mne to hovorí, že tí ľudia, ktorí tam boli, nie iba politici, že tam boli pozvaní ľudia, ktorí budú dôležití pri riešení toho problému, ktorý sa preberal. Prečo by tam bol šéf inšpekcie ministerstva vnútra, ak by sa riešil nejaký problém Rusov alebo niečo podobného. Evidentne to musí mať ťah k rezortu vnútra, čo je teda Polícia Slovenskej republiky a môže to naznačovať, že je to prípad bývalého šéfa NAKA. To naozaj nie je normálne, aby sa v takejto zostave stretli," vysvetľuje Šándor.

Gestapácko-eštébacke metódy

Podľa analytika sa na Slovensku, ale aj v Čechách, stále v polícii použúvajú tzv. "gestapácke metódy". Svedčí o tom, podľa neho, aj to, že Branislavovi Zurianovi vyrazili dvere na byte, aj keď museli vedieť, že doma nie je a poslal tam svojho syna.

"V tejto zemi sa stále používajú gestapácko-eštébacke metódy, kde je potrebné prísť pre hocikoho o štvrtej ráno s humbukom. Veď museli vedieť, že ten človek tu nie je. Ja tieto metódy absolútne odsudzujem, pretože to nie je nutné. Bol by som rád, aby polícia bola takto razantná voči albánskej či čečenskej mafii. Viete, voči takým tým, ktorí zabíjajú na počkanie, ale nie voči takým, ktorí sú len z niečoho podozriví. A voči takým sa robia takéto monštruózne akcie, vykopávajú sa im dvere, veď to je neprípustné," uzatvoril odborník.