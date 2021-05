Pellegrini porušil zákon, Matovič v tom pokračoval: Pokutu zaplatíme my všetci!

BRATISLAVA - 13-tisíc eur! To je suma, ktorú musí zaplatiť Úrad vlády. Ten dostal pokutu kvôli priamej zákazke pre Kmotríkovu firmu. Uzavrel ju ešte Peter Pellegrini, ale náprava neprišla ani po nástupe novej vlády. Kde je hmotná zodpovednosť, keď by sa nám zišla?

Podnet na prešetrenie na Úrad pre verejné obstarávanie zverejnila Nadácia zastavme korupciu. Na svojom blogu uviedla skutočnosť, že Úrad vlády (v tom čase v rukách Petra Pellegriniho) porušuje zákon. "Nevypísal riadnu súťaž na dodávateľa stravovacích služieb. Vyzývali sme expremiéra, nech to urobí. Ten nás ignoroval a jeho úrad priamo podpísal zmluvu s firmou podnikateľa Ivana Kmotríka GGFS," uviedla nadácia na svojom blogu.

Podnet prehodnotila Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na čele s Miroslavom Hlivákom a uznala, že došlo k pochybeniu. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák našej redakcii zároveň potvrdil, že o pochybení informovali aj aktuálnu vládu, ale k náprave nedošlo.

"Rada ÚVO tento týždeň v rozhodnutí konštatovala, že sme mali pravdu a o zakázku sa malo otvorene súťažiť. Podľa odborníkov na obstarávanie Úrad vlády dokonca klamlivo uvádzal, že hodnota obchodu je menej než 70-tisíc eur. (Pri zákazkách s nízkou hodnotou sa nemusí súťažiť, dodávateľa možno vybrať priamo.) V skutočnosti len do samotnej kontroly zaplatil štát GGFS vyše 248-tisíc eur," napísala Nadácia zastavme korupciu s tým, že daňoví poplatníci prídu o svoje peniaze dvakrát.

"Pokutu 13-tisíc eur budú musieť uhradiť v konečnom dôsledku daňoví poplatníci, hoci sme na možné porušovanie zákona upozornili vopred. Aj preto si myslíme, že Slovensku chýba zákon o hmotnej zodpovednosti, ktorý by umožnil zosobniť škodu tým, ktorí ju štátu spôsobili," dodala na záver. Celé uznesenie Úradu pre verejné obstarávanie nájdete tu.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Upozornili aj vládu Matoviča

K téme sa vyjadril aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. „Úrad uložil pokutu za porušenie zákona o verejnom obstarávaní vo viacerých bodoch. Úrad vlády porušil zákon o verejnom obstarávaní, keď nevymedzil predmet zákazky jednoznačne a úplne, a následne nesprávne stanovil predpokladanú hodnotu zákazky a tým sa vyhol prísnejšiemu postupu- namiesto zadávania nadlimitnej zákazky, úrad vlády túto zákazku zadal ako zákazku s nízkou hodnotou, čím sa vyhol prísnejšiemu postupu a nezabezpečil tým efektívnejšiu hospodársku súťaž," vysvetlil Hlivák s tým, že v priebehu správneho konania o uložení pokuty úrad navyše preukázal, že okrem faktúry z roku 2019 za „Bonifikačný a dochádzkový systém“ v sume 63 000 eur s DPH, boli úradu vlády vystavené aj ďalšie faktúry zo strany úspešného uchádzača, a to v období od 05.02.2020 do 09.12.2020 v celkovej sume 193 171,50 eura s DPH.

"Úrad teda v konaní zistil, že tvrdenia uvádzané v písomnom vyjadrení úradu vlády k podkladom pre rozhodnutie zo dňa 3. 11. 2020 nie sú pravdivé a medzi účastníkom konania a úspešným uchádzačom dochádzalo aj naďalej k plneniu, a to zodpovedajúcemu v súčte už nadlimitnej zákazke. Úrad predmetnú zákazku kontroloval v rámci hromadného podnetu Nadácie Zastavme korupciu, ktorá upozornila na takýto nezákonný postup viacerých verejných obstarávateľov. Úrad všetky svoje zistenia postúpil v zmysle podpísaných memoránd o spolupráci príslušným kontrolným orgánom,“ povedal pre Topky predseda úradu z čoho jasne vyplýva, že v zákazke pokračovala aj vláda Igora Matoviča.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Zákon o hmotnej zodpovednosti?

Už takmer rok počúvame o tom, že zákon sa predloží. Napriek tomu je nový zákon ako Colombova žena - veľa sa o ňom hovorí, ale zatiaľ ho nikto nevidel. Štafetu aktuálne prebrala vláda na čele s Eduardom Hegerom a táto téma je stále aktuálnejšia. Nielen vďaka politikom, ale najmä vďaka ich pochybeniam.

Ako túto tému vnímajú koaliční poslanci? Dozviete sa vo videu:

Zmenu plánuje Miroslav Kollár (Spolu)

Síce člen strany Spolu, v parlamente však nezaradený poslanec. Práve Miroslav Kollár v súvislosti s Pellegriniho kauzou a 13-tisícovou pokutou, ktorú v konečnom dôsledku zaplatia občania, avizoval, že predloží zákon už na júnovej parlamentnej schôdzi. Upozornil na skutočnosť, že ak ako zamestnanec alebo živnostník spôsobíte svojou nedbanlivosťou škodu, musíte ju plne nahradiť.

"To však neplatí pre politikov. Keď bol Peter Pellegrini premiérom, dostal od Nadácie Zastavme korupciu upozornenie, že jeho postup pri nákupe stravovacích služieb na Úrade vlády je nezákonný. Napriek tomu v nákupe pokračoval a dohodil kšeft oligarchovi Kmotríkovi. Hádajte, kto to zaplatí? Áno, my, daňoví poplatníci. Aj toto je dôvod, prečo potrebujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Je čas začať konať hneď. Preto predložím zákon už na júnovú schôdzu," uzavrel príspevok na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Máme to hotové, bráni sa Pročko

Zákon o hmotnej zodpovednosti by mal mať v rukách nielen exzabávač Jozef Pročko, ale aj exvyšetrovateľ Gorily, exsiskár a exštátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica (obaja OĽaNO). Kyselica v relácii tv Joj upresnil, že zákon bude vychádzať z anglo-amerického konceptu, ktorý umožňuje súkromnej osobe podať žalobu v mene štátu v situáciách, keď štátu zjavne vznikla škoda, avšak táto skutočnosť nie je adekvátne prešetrená a z politického hľadiska je takpovediac "zametená pod koberec".

Zdroj: Topky/Maarty

Jozef Pročko (OĽaNO) redakcii Topky potvrdil, že o ich návrhu zákona sa aktuálne už rokuje v koalícii. "Na zákone pracujeme od augusta minulého roku a pracovalo na ňom 13 poslancov a 9 právnikov," poznamenal Pročko s tým, že "predbehnúť" sa ich snažil už aj svojrázny poslanec z ich vlastného klubu Martin Čepček. O podobný krok sa pokúšala aj ĽSNS. Konkurencie zo strany Miroslava Kollára (Spolu) sa Pročko neobáva. "Ak to bude dobré, nech to podá hoci aj Kollár," reagoval koaličný poslanec. Za iniciatívou Miroslava Kollára však vidí iba politický marketing.