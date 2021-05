Koniec koalície na spadnutie? Sme rodina má rapídne dochádzať trpezlivosť, Kollár zvažuje odchod

BRATISLAVA – Všetko to stojí na Borisovi Kollárovi! Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina už počas predchádzajúcej vládnej krízy avizoval, že pri ďalšom „cirkuse“ odíde z vlády. Podľa našich informácií z prostredia Sme rodina, ale aj parlamentných kruhov mu trpezlivosť aktuálne dochádza. Bol by odchod pre Kollárovo hnutia vykúpením, alebo politickým hrobom? Odborník v tom má jasno!

Neznesiteľné hádky medzi ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) si opäť vyberajú svoju daň. Zlá atmosféra sa, podľa našich informácií, z prostredia Sme rodina preniesla aj na vládu, kde to má vyzerať tak, že uterák do ringu už hádže aj sám Milan Krajniak (Sme rodina). Práve jeho demisia bola najväčším prekvapením poslednej vládnej krízy.

Minister práce nás odkázal na šéfa hnutia s tým, že aktuálne sa naplno venujú projektu nájomných bytov. "To môžete dosiahnuť jedine, ak ste vo vláde," reagoval minister pre Topky.sk. V súvislosti s odchodom hnutia Sme oslovili aj Borisa Kollára, ale do uzávierky sa nevyjadril. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Milan Krajniak zároveň potvrdil, že úlohu "vládneho mediátora" na seba prevzal premiér Eduard Heger. O stanovisko sme požiadali aj tlačové oddelenie Úradu vlády. Bohužiaľ sme do uzávierky nedostali odpoveď. Prvoaprílová vláda by totiž s odchodom Sme rodina svojou životnosťou "Hegerove trvalky" nepredbehla ani omylom.

Veľa hádok, málo riešení?

"Na koaličných radách sú len samé hádky," prezradil nám náš zdroj s odhadom, "že vláda môže padnúť kedykoľvek". Odchod Sme rodina však podľa všetkého nemá súvisieť s vyhrotenou debatou ohľadom kolúznej väzby, ale s tým, že hnutie už odmieta akceptovať konflikty. V kuloároch však nie je žiadnym tajomstvom, že v súvislosti s aktuálnou vládnou garnitúrou čelí Sme rodina aj opozícii. "Všetci si už ťukajú na čelo," prezradil náš parlamentný zdroj.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Čo na to koaliční partneri?

"Tú stále niekto niečo zvažuje," reagoval Vladimír Ledecký (Za ľudí) s tým, že nad dianím vo vláde sa už nevzrušuje. "To je momentálne taká komunikácia, že každý svoju nespokojnosť vyjadruje najprv do médií a krízu máme každý druhý deň," povedal pre Topky s tým, že odchod Sme rodina by znamenal pád vlády. "Nebral by som to až tak vážne," uzavrel s tým, že ostré výmeny názorov na koaličných radách patria ku koloritu tejto koalície.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

"Vôbec o tom neviem," reagoval poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) s tým, že v momentálnej situácii je nevyhnutný konsenzus. "Všetko záleží na ochote dohodnúť sa," poznamenal s tým, že aktuálne je zhoda naprieč troma stranami a aj odborníkov z ministerstva financií. "Ide o technickú záležitosť a problémy má len SaS," uzavrel pre Topky.

Zdroj: Andrej Stančík, archív

Poslankyňa a predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že SaS trvá na tom, aby sa k rozpočtu pristupovalo zodpovedne. Poznamenala, že SaS sľúbila zodpovedné spravovanie verejných financií, ale aj krajiny a preto ju volili aj občania. "To, že chceme vysvetlenie nie je podľa mňa dôvodom na to, aby sa niekto hádzal o zem," poznamenala s tým, že večne sa Igorovi Matovičovi ustupovať nedá. "To, že by sme vyťahovali osobné veci nie je pravda," pokračovala pre Topky s tým, že len trvajú na vecnom vysvetlení jednotlivých položiek. "My sme nevytiahli interné materiály," uzavrela s tým, že premiér Heger by si mal s Igorom Matovičom narobiť poriadky.

Zdroj: Topky - Maarty,

"Byť konštruktívnou opozíciou je niekedy lepšie," reaguje politológ Lenč

Podľa politológa môže byť odchod, a tým pádom aj povalenie vlády dvojsečnou zbraňou s tým, že môže byť vykúpením, ale aj cestou do hrobu. "Vládna koalícia zložená prednostne z Igora Matoviča a Richarda Sulíka je niečo čo nie je schopné existencie. Jeden aj druhý nie sú schopní spolupracovať v akejkoľvek pozícii, alebo rovine. Je jedno či je Igor Matovič súčasťou vlády ako premiér, minister pre všetko, alebo by bol obyčajným poslancom vládnej koalície," poznamenal s tým, že postup minulej vlády, kedy si expremiér Robert Fico (Smer-SD) sadol do poslaneckej lavice, po výmene s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD, vtedy Smer-SD) je v tejto koalícii neaplikovateľný.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Politológ priznáva, že odchod Sme rodina by bol pravdepodobne ukončením tejto vlády s tým, že to tak zrejme vychádza aj matematicky. "Aj keby to matematicky nevychádzalo tak podstata konfliktu spočíva primárne vo vzťahu Matovič - Sulík a sekundárne v rôznych pohľadoch "ako robiť politiku štátu", poznamenal politológ pre Topky, že netreba zabúdať ani hodnotové témy a vnútorné tenzie, ktoré sú momentálne v strane Za ľudí.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

A ako to je s odchodom? Jozef Lenč už v predchádzajúcej kríze vravel, že za súčasnej situácie môže byť prípadný odchod pre niektorú zo strán omnoho lepším riešením, než zotrvanie vo vláde. "Ten odchod však musí byť pre verejnosť zmysluplný a zdôvodnený. Odchodom z tak nepopulárnej vlády môže niektorá zo strán získať buď nevoličov, alebo aj voličov strán, ktorí sú nespokojní s tým, ako súčasná vláda vládne," pokračoval politológ a na záver dodal: "Pred dvoma mesiacmi som tvrdil, že napríklad pre SaS by bolo lepšie ak by bola opozičnou stranou. Zdá sa, že aj pre ďalšie strany by bolo lepšie, ak by boli konštruktívnou opozíciou, než súčasťou rozhádanej vlády. Odchod by určite nepomohol hnutiu OĽaNO."