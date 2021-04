Matovič sa pri útoku na Baťovcov poriadne prepočítal! Šéfka ŠÚKL prehovorila o súkromí! Veľké priznanie v televízii

Matovič aj včera Baťovú takmer 100-krát spomenul na svojej tlačovej konferencii a viackrát ju opätovne obvinil z toho, že ŠÚKL do sveta rozšíril "lož o vakcínach Sputnik, ktorá narušila dôveru ľudí v túto vakcínu po celom svete aj u nás". Tieto vyjadrenia vraj spolu s novinármi na Matoviča spustili mediálny lynč, aspoň tak si to myslí expremiér. "Ak by pani Baťová nepolitikárčila, s radosťou by zajtra ľudia stáli v radoch," spomenul včera vicepremiér Matovič

Šéfky ŠÚKL sa po tlačovke zastal aj jej vlastný úrad. "Vyjadrenia ministra financií spochybňujú našu prácu ako regulačného orgánu v oblasti kontroly liekov, spochybňujú našu nestrannosť a vyvolávajú útoky voči predstaviteľom ŠÚKL-u z určitej strany verejnosti. Odmietame, že stanovisko ŠÚKL bolo vydané s politickým motívom. Tlačovú konferenciu ministra financií považujeme za mediálny lynč namierený proti osobe riaditeľky štátneho ústavu, ako aj voči inštitúcii samotnej," napísal krátko po konci dvojhodinového brífingu ŠÚKL.

Šéfka ŠÚKL s Radom Baťom už dlhšie nežije

Matovič sa zrejme po včerajšom večeri ale prerátal, keď prišlo Baťovej priznanie o ktorom doteraz úspešne mlčala. Zuzana Baťová bola totiž včera večer aj hosťom v relácii Silná zostava na RTVS . V týchto dňoch veľmi sledovaná žena na čele štátnej inštitúcie priznala ohľadom Radoslava Baťu zásadnú vec. "Napriek tomu, že nechcem na verejnosti rozoberať môj osobný život, asi je dôležité povedať, že s manželom Radkom už spolu nežijeme niekoľko mesiacov. Obviniť nás z nejakej konšpirácie alebo komplotu, že my sa hádam doma dohadujeme, je úplne irelevantné," povedala Baťová v Silnej zostave.

Zuzana Baťová v relácii Silná zostava Zdroj: reprofoto RTVS

Matovič aj včera niekoľkokrát spomínal jeho prestrelku s Baťom na Facebooku, kde ho Baťovej manžel okrem iného nazval "psychopatickým hovnom" a konflikt vyvrcholil zverejnením telefónneho čísla expremiéra v statuse, ktorý bol však neskôr zmazaný.