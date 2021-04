KORONAVÍRUS Matovič prelomil mlčanie: Veľký útok na novinárov a na Baťovú, 13 mesiacov ste nás dusili!

BRATISLAVA - Zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to vyhlásila vo štvrtok po preštudovaní zmluvy a listu, v ktorom ruská strana požiadalo o vrátenie vakcín. Doplnila, že dôvodom požiadavky na vrátenie nebolo, že dal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) testovať vakcínu necertifikovanému laboratóriu. Na tieto a ďalšie informácie o Sputniku po dlhom tichu dnes reaguje expremiér a minister financií Igor Matovič.

NAŽIVO Tlačová konferencia Igora Matoviča:

Šéfka ŠÚKL to schytala opäť hneď v úvode

"Dnes je veľmi radostný deň pre ľudí, ktorí boli za to, aby sa Sputnikom V bojovalo proti pandémii. Totiž aj 14 test zo 14 dopadol na jednotku, vakcína teda prešla zo všetkých testov, ktoré v SAV dostali na starosti," začal Matovič.

"Pani Baťová (šéfka ŠÚKL, pozn. red.) verejne tvrdila, že vakcína Sputnik V sa používa v 40 krajinách sveta, ale tieto vakcíny vraj spája len názov, ak by takýmto spôsobom nenarušila dôveru voči tejto vakcíne a voči ľuďom aj v ostatných krajinách, tak sme zajtrajším dňom mohli naplno spustiť očkovanie," kritizuje expremiér Matovič. "Musíme preto tieto výsledky ešte potvrdiť v maďarskom OMCL laboratóriu, aby sme navrátili dôveru ľudí v túto vakcínu a aby sme zachránili mnoho životov. Tento blud, ktorý pani Baťová vypustila do sveta túto dôveru narušil," zopakoval vicepremiér Matovič.

"Tou tlačovkou na košickom letisku sa spustil jeden hysterický lynč na ľudí, či už na vtedajšieho predsedu vlády, čo som bol ja, alebo exministra zdravotníctva. Tento lynč mal dehumanizovať človeka, ktorému bol určený, či som to bol ja, alebo Marek Krajčí. Bol som ticho, aby si ľudia, ktorý tento lynč praktizovali, aby si uvedomili, či to má niečo spoločné s pravdou, a či nemerajú rozdielnym metrom alebo rozdielnym kilometrom," pokračuje minister.

Matovič následne prešiel na niektorých novinárov útokom

"Mnohí si myslíte, že keď máte klávesnicu a pero a máte patent na pravdu. Ale keď to nemá nič spoločné s hľadaním pravdy, tak sa spýtate, že čím som ublížil ľuďom a Slovenskej republike. Máte pocit krivdy, ale už som si na to zvykol," pokračuje Matovič útokom na niektorých novinárov. "Nedali ste nám vydýchnuť ani jednu, jedinú chvíľku. V tomto útoku od vás sme žili rok. Áno, na konci to dopadlo tak, že aj naši koaliční partneri využili Sputnik ako rozbušku. Dopadlo to ako dopadlo, ale chcel by som vás poprosiť, aby sme po 13 mesiacoch skúsili odložiť politikárčenie bokom. Skúsme sa orientovať na ochrany životov," pokračoval Matovič.

"Ak by pani Baťová nepolitikárčila, s radosťou by zajtra ľudia stáli v radoch," nedal si Matovič pokoj a vrátil sa k šéfke ŠÚKL-u. "Musíme budovať opätovne renomé tejto vakcíny a zlepšiť renomé samotného Slovenska. Nikoho v zahraničí nezaujíma pani Baťová, ale zaujíma ich, že niečo také povedalo Slovensko," rozvinul Igor Matovič.

"Mrzí ma, že pani prezidentka dáva pani Baťovej kytice a robí jej alibi. Začiatkom marca som dal nevinný status o tom, že manžel pani Baťovej vulgárnym spôsobom komunikuje s pani Ježíkovou. Namiesto toho napísal, že som s prepáčením "psychopatické hovno". Manžel pani Baťovej, ktorá mala objektívne posudzovať vakcínu, bez problémov zverejní moje telefónne číslo! Mnohí z vás ste mu za to gratulovali, že takto sa s tým blbcom treba baviť. Čím som sa previnil? Že som zverejnil vulgárne nadávky na Facebooku?!" pýtal sa verejne na tlačovke bývalý predseda vlády a líder OĽaNO.

"Momentálne je to môj podriadený, ale verím, že nie dlho," povedal s úsmevom Matovič o Radovi Baťovi. "Ak od vás nevidím ani trošku záujem o objektívnosť a ani jeden článok o tom, čo robí Baťo, ani náznak kritiky, že pani prezidentka je zaujatá, nemám mám veľakrát chuť odpovedať vám na otázky, no dnes som tu pripravený na nich odpovedať a neodídem, kým neodpoviem na každú jednu," dodal Matovič.

Strana Za ľudí je roztrasená v základoch

Podľa Matoviča sa celý kolotoč rozbehol, keď začala vládna kríza. "Strana Za ľudí, roztrasená v základoch sa postavila na barikády, nechce sa mi o tom hovoriť, vybavené. Niektorí poslanci ako pán Valášek sa rozhodli, že chcú ísť do Progresívneho Slovenska. Predošlý minister zdravotníctva chcel, aby sa očkovalo čím viac. Aj vy ste však písali o tom, ze aby sme neočkovali bez toho, aby tam nebolo overenie buď od EMA alebo od ŠÚKL-u. Marek Krajčí teda požiadal o výnimku," povedal Matovič a vrátil sa opäť k Zuzane Baťovej.

Matovič odcitoval správu z Ruska, platbu sme vraj ešte ani nezrealizovali

"Následne plynul čas a počas toho týždňa som bol v Rusku a v Budapešti, aby sme o tieto vakcíny neprišli. Následne si pani prezidentka vyžiadala list aj zmluvu. Ja som bol od začiatku za to, aby sa zverejnili. Nie som však právnik. Chcel by som vám priblížiť, prečo som považoval za nevyhnutné ísť do Moskvy. Vychádzalo to z toho, že skoro denno-denne som komunikoval s pánom Kirillom. V utorok 6. apríla mi písal správu, či majú očakávať nejaké provokácie a prekvapenia zo strany rezortu zdravotníctva v súvislosti s očakávaným hodnotením vakcíny. Následne mi preposielal link na článok z Denníka N, kde sa písalo o tom, že Sputnik u nás nie je ten istý, ako inde. Následne prišla správa: "Ak nie ste Sputnik ochotní okamžite používať, my ho potrebujeme do ostatných krajín. My ho nechceme u vás nechať preto, aby sa robili nejaké provokácie a aby sa povedalo nakoniec, že vakcína je zlá. Dovoľte nám ho zobrať ASAP (čím skôr), ak ste zaplatili, peniaze vrátime späť. Potrebujeme si len byť istí, že nikto nebude s vakcínou robiť neférové kroky". Po tejto správe som kontaktoval priamo šéfa fondu investícií, aby som sa s ním o tom porozprával," citoval správu Matovič.

Podľa Matoviča sme vraj ešte nezaplatili, čiže vakcíny by sa mohli teoreticky zobrať len do Maďarska bez platby. "Pán mal taký tón, že som už doslova cítil, že je zle. Mal som pocit, že musím to vybaviť osobne, a preto som vo štvrtok do Moskvy išiel a išiel som s poverením predsedu vlády," vysvetľoval Matovič. "Obávam sa, že gesto, že nám Rusi vrátili platbu znamená, že o Sputnik definitívne prídeme," prejavil svoje obavy Matovič.

Dôvodom vrátenia mohla byť aj oneskorená platba

Matovič nepoprel, že dôvod návratu vakcín Rusom je aj to, že sme za Sputniky stále nezaplatili. "Tam nešlo o peniaze, tam išlo o česť a dobré meno," vysvetľuje Matovič.

Nesprávne informácie pre verejnosť

"Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý ruská strana vzniesla takúto požiadavku, malo byť to, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik V v laboratóriu, ktoré nemá OMCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé , a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť," vyhlásila prezidentka.

Viac svetla do tejto záležitosti podľa Čaputovej vnesie zverejnenie zmluvy. Očakáva, že kým príslušné ministerstvo o tom rozhodne, nebude verejnosť ďalej znepokojovaná šírením nepravdivých informácií, z koho viny došlo k porušeniu zmluvy o dodávke vakcíny.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) informoval po minulotýždňovom rokovaní v Moskve, že ruská strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadala o vrátenie 200.000 dávok už dodaných vakcín Sputnik V. Rusi sa podľa neho cítili byť mimoriadne poškodení tým, že ŠÚKL zveril posúdenie vakcíny neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu očkovacej látky po celom svete.