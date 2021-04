Kiskova dcéra Natália (31) je hrdá feministka! Pozrite na tento status, život sa jej vraj od základov zmenil!

Natália Kisková zdieľala status o tom, že keď sa stala feministkou, jej život sa zmenil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Natalia Kiskova

BRATISLAVA - Dcéra bývalého prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku - Natália Kisková (31) na sociálnej sieti zverejnila netradičný status. Kisková pritom momentálne s partnerom žije vo Viedni a už pred rokom chcela mať svadbu, no zasiahla do toho pandémia koronavírusu a jej odchod do karantény. Teraz však, krátko pred svadbou vyhlásila, že je hrdá a otvorená feministka.