Oslava v rodine exprezidenta: Kiskova dcéra Natália je pod čepcom!

Svadba nie je žiadnym prekvapením. Mladý pár o nej hovoril už niekoľko mesiacov, no z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu sa jej realizácia musela odložiť. Pôvodne si Kisková s rakúskym snúbencom Michaelom Schusterom chceli vymeniť svadobný sľub už vlani 4. júla, no nakoniec sa rozhodli radšej počkať. "Naša rodina má starších členov, ktorí by mohli ochorieť, ktokoľvek by sa mohol nakaziť. Rozhodli sme sa byť radšej v bezpečí, ako ľutovať," vysvetlila v tom čase na sociálnej sieti nevesta. Zároveň vyslovila nádej, že už o rok by sa mohli stretnúť a ich rodinu spoločne osláviť.

Zdroj: Facebook/Zuzana Aufrichtová

Tak sa aj stalo a v sobotu mohli snúbenci osláviť svoj veľký deň v kruhu najbližších. V bratislavskom Primaciálnom paláci ich zosobášila starostka starého mesta Zuzana Aufrichtová. Tá je rovnako ako mama nevesty Mária Kisková tiež poslankyňou bratislavského samosprávneho kraja. "Svadobný obrad bol vydarený, sprevádzaný krásnou hrou na krídlo Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca," napísala. Vtipne poznamenala, že Natália Kisková Schuster sobášom prišla k ďalšiemu menu bývalého slovenského prezidenta. Mladomanželom popriala len to najlepšie.

Zdroj: Facebook/Zuzana Aufrichtová

O tom, že Natália Kisková a Rakúšan Michael Schuster tvoria pár, sa na verejnosti začalo hovoriť v máji 2018. Ich vzťah už však v tom čase trval niekoľko mesiacov. Odvtedy ich bolo spolu pravidelne vidieť na verejnosti. Netrvalo dlho a Kisková potvrdila, že sa stanú rodičmi. V júni 2019 sa im narodila dcéra Lily Sophia. Mladá rodina žije vo Viedni.