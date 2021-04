Baťo po vyhrážkach jeho manželke: Matovič je zločinec, ktorý patrí do basy! Odkaz premiérovi Hegerovi

BRATISLAVA - Expremiér Igor Matovič odletel najskôr do Ruska a potom do Budapešti, aby rokoval o ruskej vykcíne Sputnik V. Vo svojom vyhlásení obvinil Štátny ústav na kontrol liečiv, že poškodili meno dobrej vakcíny. To nenechal len tak Radoslav Baťo, manžel šéfky ŠúKL.

Konflik expremiéra Igora Matoviča a manžela šéfky Štatneho úradu na kontrolu liečiv sa tiahne už niekoľko týždňov. Na sociálnych sieťach si vymieňajú štiplavé odkazy. Dospelo to až do štádia, kedy Rado Baťo zverejnil telefónne číslo na Igora Matovič a expremiér SMS správu, ktorú mu poslal Baťo. Po tlačovej konferencii Matoviča, ktorá sa zmenila na vyhlásenie a nakoniec zatvorenie novinárov v miestnosti, zverejnil Baťo správu, v ktorej sa anonym vyhrážal jeho manželke Zuzane Baťovej aj jeho deťom.

"Zodpovednosť za toto osobne má bula zvaná Igor Matovič, ktorá šikanuje a ponižuje vlastnú krajinu pred celým svetom. A chceš ma vyhodiť z práce? Skús to," napísal Baťo. Príspevok už na socíalnej sieti nie je.

"Tak ma FB na 24 hodín zablokoval a zmazal post, v ktorom som informoval o vyhrážkach smrťou mojej rodine v dôsledku osobných útokov psychopata Igora Matoviča. Text vraj porušoval pravidlá komunity. Ďakujeme ti, Mark, za udržiavanie čistoty vo verejnom priestore. Pod smradom, ktorý minister financií vypustil na celú krajinu, vedcov a regulátorov obzvlášť, by však nemali zaniknúť podstatné veci. A nemali by sme zopakovať chybu, že dovolíme, aby smrad jeho lajna prekryl to podstatné," napísal Baťo.

Baťo tvrdí, že Marek Krajčí a Igor Matovič sú zbabelí, aby prevzali zodpovednosť za očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Preto potrebovali pečiatku od ŠÚKL, ktorý im ju ale nemohol dať, pretože mu chýbalo 80% dokumentov o vakcíne.

"Matovič je zločinec, ktorý patrí do basy. Vzhľadom na to, čo vyvádza mojim blízkym, si želám, aby v tej base zhnil. Prvý krok na ceste, ako sa ho zbaviť, je odvolať ho z pozície ministra financií. Na ťahu je Eduard Heger, ktorý sa musí rozhodnúť, či chce byť premiérom alebo spolupáchateľom. A úprimne, nech ide do prdele rovno aj celá táto vláda a príde Peter Pellegrini. Matovič je s vysokým náskokom najväčšia škodná v politike so schopnosťou rozložiť Slovensko spôsobom, o akom sa Ficovi ani nesnívalo," napísal Baťo na záver.