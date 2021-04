Prezidentka k ceste Matoviča do Ruska: Mala by zmysel, ak by sa získali údaje o Sputniku V

Zuzana Čaputová

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Cesta ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Moskvy by mohla byť zmysluplná, keby jej výsledkom bolo dodanie informácií k vakcíne Sputnik V zo strany Ruska. Vo štvrtok to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.