Očkovanie na Cibulkovú? Lekári sú šokovaní! Ľudia sa predbiehajú: Mnohí boli vovedení do omylu

BRATISLAVA - Očkovanie na Slovensku sprevádza škandál za škandálom. Najskôr sa prednostne zaočkovala Dominika Cibulková, ktorá sa nechala "voviesť do omylu", neskôr ľuďom rušili termíny. Zdá sa však, že so spustením Čakárne na očkovanie prišli ďalšie problémy.

Na Slovensku sa proti koronavírusu neočkuje dostatočne rýchlo. Problémom je aj nedostatok vakcín, ale aj pošramotená reputácia vakcíny AstraZeneca. Ministerstvo zdravotníctva nedávno spustilo tzv. Čakáreň na očkovanie. Ľudia, ktorí sú aktuálne na rade sa tak môžu prihlásiť a čakať na termín. S novým systémom však prišli aj nové problémy. Po sociálnych sieťach sa začal šíriť návod, ako sa zaregistrovať aj vtedy, ak ešte podľa veku nie je váš čas. Stalo sa tak, že pred očkovacími centrami sa tvorili rady mladých a zdravých ľudí. Vo formulári totiž stačí, aby ste zaškrtli, že patríte ku kritickej infraštruktúre.

"Namiesto pacientov s ministerstvom určeným vekom či diagnózou nám tak pred centrom stáli zástupy mladých a zdravých ľudí. Museli sme ich poslať domov. Vakcíny však mali pripravené a celý náš tím sa išiel zblázniť, aby za nich zohnal náhradníkov – samozrejme takých, ktorí ten vek alebo diagnózu majú. Lekári zatiaľ čakali, rovnako aj striekačky," napísal na sociálnej sieti bratislavský župan Juraj Droba.

"Prax ukazuje, že očkovacie centrá by nemali mať povinnosť kontrolovať nárok na vakcínu očkovancov. Administrátori by nemali dlhé minúty skúmať pracovné zmluvy či dokonca dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Nechceme ľudí hromadne posielať domov. Chceme očkovať. Systém má viacero nedostatkov, ktoré nás trestuhodne zdržujú. Dajte ho do kompetencie župám a verte mi, že Slovensko bude zaočkované oveľa rýchlejšie," dodal Droba.

Predbehli sa "na Cibulkovú"

O tom, že na očkovanie sa cez štátnu Čakáreň dostanú aj ľudia, ktorí ešte nie sú na rade, písal aj bratislavský lekár Tomáš Szalay. "Na Veľký piatok sme na očkovanie napozývali 300 ťažko zdravotne postihnutých, ďalších 170 pacientov nám poslali zdravotné poisťovne na základe analýzy ich diagnóz. Štát nám cez NCZI a Čakáreň poslal 2000 ľudí. Na rade mali byť päťdesiatnici (50+). Ale takmer tri štvrtiny (!) pozvaných boli mladší ako 50 rokov (priemerný vek 36)," opísal Szalay.

V prihlasovacom formulári totiž stačí zaškrtnúť, že patria do Fázy 1, to znamená, že patria do kritickej infraštruktúry. V očkovacích centrách nie je čas na to, aby to poriadne overili. Navyše, ľudia majú rôzne potvrdenia. "Manžel záujemkyne o očkovanie montuje klimatizácie, a to aj v nemocnici. Keďže to nenapĺňalo žiaden bod z Fázy 1, o hodinu prišla pani s potvrdením od manžela, že tie klimatizácie v nemocnici montujú spolu," opisuje Szalay vynaliezavosť ľudí. Bratislavský doktor je presvedčený, že časť ľudí bolo naozaj len "vovedených do omylu", pretože nikde nie je upozornenie, čo vlastne Fáza 1 znamená.

"Čo je Fáza 1? No, to nie je zrejmé na prvý pohľad, to by ste museli rozkliknúť vysvetľovaciu linku. Po jej rozkliknutí sa ukážu možnosti, ktoré nie sú jednoznačné. V princípe majú byť prioritizovaní ľudia, ktorí v zdravotníctve alebo sociálnych službách prichádzajú do rizika nákazy Covidom. Ako sa však preklikávate celým procesom, nenatrafíte na žiadne zdôraznenie tohto bodu, na informovanie neinformovaných alebo na odradenie pre podvodníkov. Až na poslednej stránke (tuším štvrtej) sa medzi poznámkami objaví zmienka o tom, že si treba priniesť potvrdenie. Ale to je stránka, na ktorej svieti veľký PIN, ten je posolstvom tej stránky, nie poznámky pod čiarou. Upozornenie nie je ani v maili, ktorý NCZI posiela," vysvetľuje Szalay.

"Zastanem sa preto časti ľudí, ktorí si v prihlasovacom formulári zaklikli, že sú “Fáza 1” a predbehli sa “na Cibulkovú". Verím im, že boli vovedení do omylu. Hovoril som s mnohými desiatkami ľudí, ktorí boli presvedčení, že sa im podarilo sa v Čakárni zaregistrovať ako “náhradníci” a že dostali náhradnícky termín, a nikomu staršiemu ho “neukradli”," dodal doktor.