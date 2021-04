Privítali by sme otvorenú diskusiu s novým ministrom zdravotníctva, hovorí Dolinková

BRATISLAVA - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) by privítal nastavenie pravidiel konštruktívnej a otvorenej diskusie zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré od štvrtka (1. 4.) vedie brigádny generál Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Povedala to prezidentka zväzu Zuzana Dolinková.

Ako priblížila, malo by ísť o komunikáciu so všetkými odbornými spoločnosťami, keďže doteraz sa podľa jej slov opakovane stávalo, že mnohé dôležité zmeny boli prijímané bez hľadania konsenzu naprieč sektorom. "Takýto spôsob riadenia totiž len zbytočne negatívne vplýva na to, čo považujeme za kľúčové, a to je komunikácia a vzťahy v rámci stakeholderov v zdravotníctve, ale najmä medzi pacientom a zdravotníkom," uviedla.

ZAP verí, že Lengvarský vie, čo potrebuje a očakáva pacient aj zdravotník, a čo musí urobiť preto, aby sa aj zdravotníctvo dostalo medzi rezorty, ktoré budú pre vládu prioritou. Šéfka zväzu pripomenula, že napriek dlhodobému zanedbávaniu je tento rezort a zdravotníci tými, vďaka ktorým s pandémiou nového koronavírusu dokáže Slovensko bojovať. Výzvou pre nového šéfa rezortu podľa Dolinkovej musí byť stabilizácia pandemickej situácie, jasné nastavenie a dodržiavanie vakcinačnej stratégie a paralelne s riešením koronakrízy aj manažovanie nevyhnutných koncepčných zmien v rezorte, vrátane otázky dostatočného financovania a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve.

Dodala, že s prácou nového ministra nemá zväz priame a osobné skúsenosti, preto bude jeho kroky hodnotiť až po tom, ako bude konať. "ZAP želá novému ministrovi zdravotníctva hlavne správnu ruku pri voľbe partnerov, rozvahu a dôsledné rozhodnutia. Pretože stojí na čele rezortu, ktorý je pre chod krajiny nezastupiteľný. A to nielen v čase pandémie," uzavrela Dolinková.