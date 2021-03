Dotácie pre Pčolinského rodnú obec schválil Pellegrini: Neziskovka sa za chybu ospravedlnila

Starostkou obce Nižný Hrabovec, ktorá dostala od premiéra dotácie, je Marcela Pčolinská, matka obvineného bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a poslanca Národnej rady SR Petra Pčolinského. V pondelok na to upozornila organizácia Transparency International Slovensko.

"Prečo premiér obdaroval práve tento sociálny podnik nie je jasné. Dotácie rezervy nemajú jasné pravidlá ani kritériá a za minulých premiérov boli zneužívané stranícky a politicky (spomeňme za všetky prípady dva, ktoré sme v Transparency odhalili - 20-tisícová dotácia pre "zázračného" maséra Kostku od premiéra Fica či 50-tisíc pre akciu časopisu Slovenka, ktorý krátko nato spravil predvolebný PR materiál pre Petra Pellegriniho). Dotácie boli bežne nadmerne prideľované obciam so starostami za vládnu koalíciu," upozornila TIS. Krátko nato zareagoval aj Úrad vlády s tým, že dotácie pre túto obec schválil ešte Peter Pellegrini.

"Zistenie Transparency International o dotácii pre obec Nižný Hrabovec je omyl. Ide o prostriedky, ktoré rozdelil ešte predchádzajúci premiér Peter Pellegrini. Tieto záväzky z predošlej vlády musí Úrad vlády SR uvoľniť, pretože mal na to predošlý premiér mandát. Súčasný premiér Igor Matovič nemôže už do rezerv udelených predošlým premiérom vstupovať, sú spracovávané a podpisované v gescii vedúceho Úradu vlády, ktorý je povinný ich podpísať. Premiér Igor Matovič uvoľnil prostriedky zatiaľ len pre obce zasiahnuté povodňami," informoval Tlačový odbor Úradu vlády a priložili aj dôkaz s expremiérovým podpisom.

Transparency sa ospravedlňuje

Po tomto vyjadrení neziskovka svoj príspevok vymazala a zverejnila ospravedlnenie aj s opravou. "Formálne bola naša informácia pravdivá (zmluvu obci podpísal koncom novembra šéf úradu súčasnej vlády Július Jakab), ale kontext je chybný. Včera úrad ukázal rozhodnutie, podľa ktorého bola dotácia schválená (no zmluvne neuzavretá) už v roku 2019 Petrom Pellegrinim. Ospravedlňujeme sa preto všetkým, ktorých sme zaviedli do omylu a obzvlášť ľuďom v statuse menovaným (status sme už stiahli). Na okolnosti zmluvy sme sa v dobrej viere pýtali Jakaba pred týždňom, dali mu dostatok času, no odpoveď sme napriek dohode nedostali ani po 6 dňoch. Aj tak sme však mali byť trpezlivejšími, resp. overovať kontext inde. Sľubujeme, v budúcnosti to tak spravíme," uviedla nezisková agentúra.