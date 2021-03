Robíme všetko pre to, aby pokračovala štvorkoalícia, uviedol Naď

BRATISLAVA – OĽANO robí všetko pre to, aby vláda vydržala a fungovala ďalej. Pred stredajším rokovaním kabinetu to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Zároveň priznal, že otvorených je viacero možností vývoja. Odmietol však informovať o diskusiách vo vnútri koalície.

"Nebudem vynášať von interné debaty, ani nič naznačovať. Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ povedal. Zdôraznil, že prioritou je zabrániť predčasným voľbám.

Špekulovať o tom, čo sa stane, ak sa SaS a Za ľudí rozhodnú opustiť koalíciu, odmietol. "Robíme na tom, aby táto vláda pokračovala v štvorkoalícii. Ak sa to nebude dať, budeme to riešiť," vyhlásil. Všetko je podľa neho možné, nevylúčil ani to, že vláda bude hľadať podporu aj u nezaradených poslancov v parlamente. Naď si myslí, že debata o vývoji v koalícii by vôbec nebola, ak by sa líder liberálov Richard Sulík správal v predchádzajúcom období k vláde lojálnejšie.

Naď verí, že na stredajšom rokovaní prejde predĺženie núdzového stavu. „Na pandemickej komisii na tom bola jednoznačná zhoda odborníkov,“ skonštatoval, pričom priznal, že dvaja zástupcovia SaS na komisii sa pri hlasovaní o odporúčaní predĺžiť núdzový stav zdržali. Podľa Naďa by sa mala vláda zaoberať aj návrhmi riešení, ktoré sa týkajú zákazu vychádzania. Zdôraznil však, že alfou a omegou je naďalej znížená mobilita. "Na rozdiel od iných krajín, ktoré v chorobnosti stúpajú, my ideme dole, je potrebné si tento trend udržať,“ povedal minister obrany.