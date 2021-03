Muž bez domova dostal mastnú pokutu: Porušil zákaz vychádzania! Postup policajtov budú prešetrovať

Muža policajti zastavili na Grösslingovej ulici v Bratislave. Občianske združenie Vagus, ktoré pomáha ľuďom bez domova, zverejnilo na sociálnej sieti blokovú pokutu, ktorú dostal muž bez domova. Bola vo výške 100 eur.

"V sobotu popoludní o 13:51 dostal pokutu 100€ človek, ktorý prechádzal ulicou v Bratislave. Ako človek bez domova tu žije niekoľko rokov, no trvalý pobyt má v Slovenskej Ľupči. Porušil tak zákaz vychádzania mimo okres. Táto absurdná situácia sa stala v čase, kedy je povolené chodiť do prírody, do obchodu. Tento človek bol políciou zastavený na ulici náhodne, aby sa legitimoval. Políciu pred pokutou nezastavila ani informácia, že človek nemá domov. Pán mal na sebe respirátor a pri sebe potvrdenie o prekonaní COVID-19," píše Vagus.

Vagus upozorňuje, že ľudia bez domova nemajú možnosť dodržiavať zákaz vychádzania. Sociálne služby nie sú totiž schopné pokryť potreby viac ako 23.000 ľudí na Slovensku, ktorí nemajú kde tráviť čas počas lockdownu. "Len v Bratislave žije mnoho ľudí bez domova, ktorí sem pricestovali z iných regiónov a nemajú možnosť vrátiť sa naspäť. Pokutovanie týchto ľudí spôsobí jediné - prehlbovanie ich krízy a zvyšovanie dlhu, ktorý nie sú schopní splácať," skonštatovalo združenie, ktoré žiada o okamžité riešenie situácie.

Preveria postup polície

S otázkami sme kontaktovali aj Krajskú políciu v Bratislave. "Môžeme potvrdiť, že hliadka Policajného zboru zastavila dňa 13.03.2021 v popoludňajších hodinách na Grosslingovej ulici v Bratislave muža, ktorého následne podrobila kontrole," povedal pre Topky.sk ich hovorca Michal Szeiff.

Hliadka vraj v rámci kontroly zistila, že muž sa pohybuje na verejnosti bez toho aby vedel zdôvodniť niektorú z výnimiek aktuálne platného zákazu vychádzania.

"Z tohto dôvodu bola mužovi uložená bloková pokuta vo výške 100 ,- €. Osoba s pokutou a jej výškou súhlasila, čo potvrdila podpisom na príslušnom tlačive. Postup hliadky Policajného zboru ako aj uložená pokuta budú predmetom kontrol," dodal Szeiff.