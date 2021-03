Skvelá správa! Slovensko výrazne pokročilo v očkovaní proti covidu: Analytici priblížili DETAILY

BRATISLAVA – Analytici majú skvelé správy pre Slovensko. Za dva týždne výrazne stúpla očkovanosť starších ľudí. Najviac vo vekovej kategórii od 70 do 79 rokov. Navyše rastie počet očkovaných aj u najstarších občanov.

Včerajšiu tlačovú konferenciu k aktuálnej epidemiologickej situácii okolo nového koronavírusu viedol Eduard Heger, dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR. Analytici z projektu Dáta bez pátosu pochválil jeho výstup ku Covid automatu.

„Za prvé dve minúty povedal to, čo sme potrebovali počuť. Najdôležitejšou správou z prezentácie je podľa nás postup očkovania. Lebo to ako sme VČERA očkovali ovplyvní DNES infikovanosť a ZAJTRA počty hospitalizovaných,“ uviedli analytici na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Dáta bez pátosu

Ako ďalej priblížili, v marci prestali narastať počty zaočkovaných v skupinách mladších ľudí do 60 rokov. „V každom pásme 10-tich ročníkov narástol počet zaočkovaných o 1 %, možno o 2 % z danej vekovej kategórie. Veríme, že to boli buď ľudia z I. línie alebo zdravotne znevýhodnení. Obe kategórie očkovanie potrebujú. V očkovaní sme sa sústredili na kategórie nad 60 a hlavne nad 70 rokov.“

Analytici vyčíslili, že vo vekových kategóriách od 60 do 69 rokov máme 700-tisíc ľudí a od 70 do 79 ide o 400-tisíc ľudí. V prvej uvedenej kategórii stúpla očkovanosť za dva týždne z 5 na 12 percent, pri druhej skupine z 13 na 28 %.

„Nad 80 rokov rastie zaočkovanosť pomalšie, čo je dôsledok nemobilnosti, zdravotného stavu a možno aj vôle sa dať očkovať. Každopádne, rastie počet očkovaných aj u najstarších občanov. Len podotýkame, že po 4-5 týždňoch od I. dávky PrizerBioNTech sa šanca na ťažký priebeh a prípadne úmrtie znižuje o 85 %,“ doplnili analytici.

„Ak by boli zaočkovaní (alebo po prekonaní COVID s protilátkami) všetci občania Slovenska vo vekovej skupine 60 až 79 rokov, tak by sme LEN vo februári mali u týchto vekových skupín 4 týždne po I. dávke namiesto 5000 príjmov do nemocníc LEN asi 750, namiesto 1000 z nich na JIS a pľúcnej ventilácii LEN 100, namiesto 1250 úmrtí LEN 150,“ zhrnuli.