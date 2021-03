Hodina H konca vlády sa blíži! Matovič je na koberčeku u Čaputovej, po Sulíkovi nečakaný zástupca Za ľudí

BRATISLAVA - Neustále sa zvyšujúce intencie protestujúcich strán v rámci vládnej krízy majú už dopad aj na hlavu štátu, ktorá viac nechcela čakať a takpovediac "skrývajúceho sa" premiéra Igora Matoviča pozvala dnes na stretnutie do Prezidentského paláca. Deje sa tak po tom, ako jej elektronicky prišla demisia Milana Krajniaka zo Sme rodina a aj po tom, čo jej osobne demisiu doručil aj exminister zdravotníctva pán Marek Krajčí (OĽANO).

premiér Igor Matovič je u prezidentky Zuzany Čaputovej

za hlavou štátu má podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga namierené aj šéf SaS Richard Sulík, sprevádzať ho má aj Mária Kolíková zo Za ľudí

klub OĽaNO stojí za premiérom Igorom Matovičom

premiér rokoval s klubom Za ľudí, viacerí poslanci ocenili jeho prítomnosť a povedal, že chápe ich výzvu, no predbežne to vyzerá, že sa žiadne závery nerysujú

14:21 Zuzana Čaputová príjme Richarda Sulíka o 16:30, no ešte predtým verejnosti oznámi zásadné politické vyhlásenie .

14:01 Premiér prišiel k prezidentke Zuzane Čaputovej. Podľa Juraja Šeligu Matovič vníma aj dôvod výzvy Za ľudí a vníma vážnosť situácie. Rokovania budú pokračovať ďalej. Dnes sa teda asi rozuzlenia krízy nedočkáme.

14:01 To, že Matovič na rokovanie klubu Za ľudí prišiel ocenil aj poslanec a primátor Nitry Marek Hattas.

13:37 Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš stále trvá na svojom. "My tieto ultimáta vnímame ako zámienku na povalenie tejto vlády. Včera to bol Krajčí, zajtra to bude Heger, Budaj..." hovorí novinárom Šipoš, ktorý už niekoľkýkrát opakuje formulku o tom, že odišiel Krajčí a odišiel už aj Krajniak, z ostatných koaličných strán zatiaľ počúvajú len výzvy. OĽANO je podľa neho na všetky alternatívy pripravené. "Darmo sa tu tešia predstavitelia Smeru a Hlasu, ako sa dostanú naspäť k moci. Nedostanú sa,“ hrdo vyhlasije minister obrany Jaroslav Naď.

13:12 Jana Žitňanská po rokovaní klubu Za ľudí podľa vlastných slov verí do poslednej chvíle, že sa súčasnú situáciu podarí zvládnuť.

"Nič sme si neodkazovali, len sme si vysvetlili svoje postoje. Nič nového sme si nepovedali. Neviem, či sa chystá odísť," povedal po rokovaní ďalší člen Za ľudí Vladimír Ledecký.

12:47 Podľa Aktuality.sk si má Sulík na rokovanie s prezidentkou zavolať aj ministerku Kolíkovú zo Za ľudí s tým, že Veroniku Remišovú akosi obišiel. "Potrebujeme konzultovať další postup, ktorý nutne musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Preto som oslovil pani ministerku spravodlivosti," povedal pre Sulík.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

12:21 Predsedníčka klubu Za ľudí v rádiu Expres práve hovorí, že rokovanie kllubu s premiérom stále prebieha a ona sa na ňom v tejto chvíli aktívne nepodieľa.

12:03 Minister školstva hovorí verejnosti, že v prípade zotrvania Matoviča v stoličke premiéra postupne podá demisiu a následne odstúpi SaS z vlády. Potvrdil tiež, že dnes ide minister Richard Sulík za prezidentkou za účelom "konzultovania ústavných krokov".

11:42 Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová tvrdí, že strana trvá na odstúpení premiéra Matoviča. “Ak nepochopí tú urgenciu riešenia, tak na rade budú zrejme ďalší štyria ministri, a preto rekonštrukcia bude nevyhnutná,” povedala novinárom Zemanová.

Vládna kríza teda ešte ani zďaleka nie je zažehnaná, skôr naopak. Dnes sa po včerajšom rokovaní klubu OĽANO rozhodla prezidentka Čaputová stretnúť s Matovičom za účelom riešenia vládnej krízy. "Stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej s premiérom Igorom Matovičom v Prezidentskom paláci sa uskutoční dnes o 14.00 h. Uskutoční sa aj oficiálny fototermín," potvrdil stretnutie v predstihu hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Nemá byť sám, kto za Čaputovou dnes príde

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dnes nepriamo potvrdil, že za hlavou štátu má dnes namierené aj minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík. Čas však nespresnil. "Ideme sa rozprávať o nejakých ústavných krokoch, ktoré môžu nastať pri rôznych verziách," dodal Gröhling.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Od posledných dní prakticky nikto nevie, ako trávi svoj čas premiér a kde sa schováva, keďže posledný status na jeho obľúbenej sociálnej sieti Facebook prispel ešte 9. marca, čo je už presný týždeň. Známe je len to, že sa včera mal zúčastniť rokovania poslaneckého klubu OĽANO, ktorý sa podľa poslanca Jána Heráka uzniesol, že za premiérom naďalej stoja. Je tu ale razantná výzva zo strany vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) a vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS), ktorí požadujú nekompromisný koniec Matoviča vo funkcii premiéra.

Nečakaný odchod Krajniaka

Včera k tomuto napätému dňu ešte nečakane prilial olej do ohňa už exminister práce Milan Krajniak (Sme rodina), keď po koaličných prekáračkách nečakane podal demisiu. Pre prezidentku tak urobil zatiaľ len elektronicky, pričom uviedol, že dokument o demisii jej doručí pravdepodobne dnes kuriér.

Krajniak nepriblížil, prečo tak vlastne urobil, no len všeobecne dodal, že tento politický krok vníma ako gesto na čím skoršie ukončenie vládnej krízy a ako dôkaz toho, že Sme rodina sa nebojí prinášať obete. Nateraz nie je známe ani meno nástupca Krajniaka a ani meno nástupca šéfa rezortu zdravotníctva Krajčího, ktorý teraz dočasne vedie minister financií Eduard Heger z OĽANO.