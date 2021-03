VLÁDNA KRÍZA Politológovia o demisii Krajniaka: Je to nelogické! Politické hry, taktický ťah či špekulácie o SIS

Najväčším prekvapením v rámci vládnej krízy bolo jednoznačnej odstúpenie Milana Krajniaka. Šéf hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár niekoľkokrát zopakoval, že jeho hnutie nemalo a nemá žiadne personálne požiadavky. Čo prišlo potom, zaskočilo všetkých. Dokonca aj politológov.

Tento krok nedáva logiku

Minister práce Milan Krajniak sa rozhodol podať demisiu, o ktorej prv informoval prezidentku Čaputovú. Bol to krok, ktorým vraj hnutie chce čo najskôr ukončiť krízu a chce ukázať, že sa vie aj niečoho vzdať. Žiadne iné personálne požiadavky na koaličných partnerov za tým nie sú. Vynorilo sa mnoho otázok, no zataľ žiadne odpovede. Prečo to spravil, to vie zatiaľ iba Krajniaka a možno jeho hnutie.

"Tento krok bol neočakávaný a pre pozorovateľov situácie nedáva logiku. Ak budeme špekulovať, tak môže ísť o nejakú politickú hru alebo bol dotlačený k odstúpeniu z dôvodov, že mal blízko k exriaditeľovi SIS Pčolinskému, ktorý je vo väzbe," povedal pre Topky politológ Michal Cirner. Dôvodom podľa neho môže byť aj osobné sklamanie a nechuť z fungovania vlády. Krajniak by však situáciu mal objasniť, aby sa predišlo špekuláciám.

Odísť mal radšej Štefan Holý

Krajniakova demisia prekvapila aj politológa Radoslava Štefančíka. "Jeho demisia je neočakávaná a ťažko logicky uchopiteľná. Od Sme rodina totiž nikto nežiadal demisiu niektorého z členov vlády," uviedol politológ Radoslav Štefančík. Ak by takáto požiadavka bola podľa neho nastolená na koaličných rokovaniach, oveľa vážnejší kandidát bol Štefan Holý. "Stranícky je dokonca menej významným nominantom a Sme rodina iba robí hanbu. Je ako slepé črevo. Všetci vieme, že ho máme, ale netušíme načo," konštatoval.

Ak je to politická hra, mali by nasledovať ďalšie ťahy

V prípade, že to je politická hra, tak by išlo o sledovanie politických cieľov, ktoré majú súvis s vládnou krízou a odstúpenie ministra je podľa Cirnera ťah figúrkou. "Mali by však nasledovať aj ďalšie ťahy, pokiaľ naozaj ide o nejakú politickú stratégiu a taktiku," uviedol politológ. Tým, že je to nečakávané a zdôvodnenie logicky nesedí, vynárajú sa podľa Štefančíka do popredia rôzne konšpiračné teórie.

"Skôr mi to príde, že je za tým ani nie tak koaličná kríza, ako skôr zatknutie šéfa SIS, ktorý bol nominantom práve tejto strany. A nie je žiadnym verejným tajomstvom, že Pčolinský si s Krajniakom si veľmi dobre rozumejú aj v súkromí," skonštatoval politológ.

Pozícia Sme rodina je nejasná

Krajniak aj Kollár niekoľkokrát zdôraznili, že nemajú personálne požiadavky, no chcú ukázať, že nemajú problém sa niečoho vzdať. Čiastočne tak reagovali aj na výzvu Sulíka, ktorý hovoril o tom, že by mali odísť všetci koaliční lídri by mali odísť všetci. "Pán Kollár zároveň povedal, že odchod lídrov strán z vlády nič nerieši, pretože sa vrátia do parlamentu a konflikt z vlády sa prenesie do parlamentu. Celkovo pozícia hnutia Sme rodina je nejasná," povedal Cirner.

"Sú proti rozpadu koalície aj proti predčasným voľbám, ale nie úplne dávajú najavo, na ktorej strane sporu medzi OĽaNO na jednej strane a SaS a Za ľudí na strane druhej stoja. Vyzerá to tak, že skôr kryjú chrbát premiérovi Matovičovi a OĽANO," myslí si.

Taktický ťah

Podľa politologičky Anety Világi ide o taktický ťah Sme rodina, najmä s vyhliadkou do budúcich volieb. "Keďže koaličná kríza sa ťahá už nejakú dobu a poškodzuje povesť tejto koalície, ale aj každého subjektu, ktorý ju tvorí, Sme rodina sa snaží istým spôsobom dištancovať od tohto konfliktu a reputačne na ňom profitovať," myslí si. Následne bude môcť hnutie vo volebnej kampani podľa nej operovať tým, že na rozdiel od ostatných koaličných parnerov, ktorí mali "nezmyselné" požiadavky, Sme rodina požadovala opatrenia pre ľudí a proaktívne ponúkla svojho ministra.

"Aj keď jeho demisiu nikto nežiadal a teda k samotnému riešeniu krízy to nemá šancu prispieť," dodala Világi. Či bude mať jeho demisia zmysel, a aký, to sa ukáže v najbližších dňoch. "Ak to nebude dávať logiku, budú za tým zmienené osobné dôvody alebo tlak či diskreditácia, pre ktorú sa pán Krajniak musel stiahnuť," dodal Cirner. Krajniakove oficiálne dôvody demisie sú podľa Štefančíka skôr pre voličov Sme rodina. "Je to taká tá povinná etuda, ktorú musí absolvovať každý uchádzať o štúdiu herectva na prijímacích skúškach. Skutočný dôvod sa snáď raz dozvieme. Keď nie hneď, možno časom," uviedol

Krajniak sa vráti do parlamentu, šéfom SIS sa vraj nestane

Milan Krajniak sa po odchode z postu ministra práce vráti do parlamentu ako poslanec, potvrdila to Linda Tribusová z tlačového oddelenie hnutia Sme rodina. Hnutie zároveň podľa jej slov odmieta špekulácie, že by plánovalo Krajniaka nominovať za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). "Pán Krajniak sa vracia na post poslanca, ktorého mandát získal vo voľbách 2020. Hnutie Sme rodina neplánuje pána Krajniaka nominovať za šéfa SIS, je to absurdné a odmietame akékoľvek špekulácie takéhoto ducha," uviedlo v stanovisku pre TASR hnutie.

Krajniak podal demisiu

Milan Krajniak podal demisiu nečakane včera na mimoriadnom brífíngu hnutia Sme rodina. "Svoju demisiu chápem ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Myslím si, že každá koaličná strana by mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho aj vzdať," povedal. Fungovanie ministerstva je podľa neho zabezpečené a je na prezidentke, koho poverí jeho vedením. Kollár vylúčil špekulácie o menšinovej vláde. "Chceme dovládnuť v štvorkoalícii, vieme si predstaviť aj trojkoalíciu, ale v menšinovej vláde by sme nevedeli otvoriť ani schôdzu," uviedl Kollár.

"Chceme, aby táto koaličná kríza konečne skončila a aby sme neboli v podozrení, že my z toho chceme niečo vytĺkať, keď sa tu žiadajú nejaké politické obete... Keďže predseda našej strany nie je vo vláde a ja som predsedom ministerského klubu našej strany vo vláde, tak podávam demisiu, aby sme ukázali, že nemáme personálne požiadavky, ale že sme ochotní sa niečoho vzdať preto, aby táto kríza konečne skončila," dodal Krajniak. Jeho rozhodnutie však vyvolalo momentálne viac otázok ako odpovedí.