Grendelov TRAPAS na sociálnej sieti: Anketa o predčasných voľbách sa zrejme nevyvinula podľa očakávania

Po tom, ako v stredu po vláde minister hospodárstva Richard Sulík vyhlásil iniciatívu za rekonštrukciu vlády, prišlo nepríjemné dusno a členovia vlády sa začali medzi sebou škriepiť ešte viac. Strany Za ľudí a SaS dokonca navštívili prezidentku Zuzanu Čaputovú a večer hovorili o otvorenosti otázky rekonštrukcie vlády. Odmietajú pritom, že by išlo len o nákup ruského Sputnika V. Ide podľa nich o celkový štýl vládnutia Igora Matoviča, ktorý si podľa Sulíka už proti sebe poštval všetkých.

Anketa za predčasné voľby od Grendela

To nás privádza späť ku podpredsedovi parlamentu Gáborovi Grendelovi, ktorý sa hneď z rána v spomínanú stredu rozhodol na sociálnu sieť zavesiť príspevok o tom, či by si Slovensko malo prejsť predčasnými voľbami. Keďže preferencie vládnych strán nie sú práve v optimálnej kondícii a vládu by už takto nezložili, mohli by sme predpokladať, že vládne strany práve nefandia možnosti predčasných volieb.

Tromfy v rukáve má skôr opozičný Hlas-SD, ktorý už mesiace zbiera prvé miesta v rebríčkoch všetkých relevantných prieskumových agentúr.

Výsledky, ktoré zrejme nečakal, no snažil sa to uhrať na poučenie koalície

Grendel určil hlasovacie kritéria v ankete na emotikóny palec hore ako áno a plačúceho smajlíka ako nie. Po niekoľkých dňoch sme sa na výsledky ankety pozreli a čísla hovoria jasnou rečou. Aj na účte vládneho politika sa väčšina vyslovila skôr za predčasné voľby, aj keď v tomto kontexte treba spomenúť, že prístup k tejto ankete mali z hľadiska súkromia príspevku aj voliči opozície. V čase písania tohto článku bolo takmer 10-tisíc ľudí za predčasné voľby a len niečo okolo troch tisícov proti.

"Ďakujem fanúšikom Smeru, Hlasu a ĽSNS za vyjadrenie názoru v mojej FB – ankete. Aj som si myslel, že ak si na Slovensku niekto želá predčasné voľby, tak sú to oni. Som rád, že to tak aktívne potvrdili,“ okomentoval výsledky ankety Grendel v neskoršom statuse. "Dúfam, že si to všetci v koalícii uvedomujú a namiesto vybičovania emócií pôjdeme ďalej cestou pokojnej komunikácie. To je to, čo od nás ľudia očakávajú," dodal Grendel.