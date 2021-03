Tak toto im vôbec nevyšlo: Prví muži OĽaNO sa strápnili pred expremiérkou Radičovou, potom to ľutovali

BRATISLAVA - Atmosféra je hustá a koaličná kríza v plnom prúde, a preto sa stáva že kde - tu ujde nejaká emócia, ktorá zrejme ani vyjsť nemala. To sa stalo aj čelným predstaviteľom vládneho OĽaNO počas týždňa, kedy vybuchla veľká koaličná kríza. Ide o ministra obrany Jaroslava Naďa a podpredsedu parlamentu Gábora Grendela, ktorí na obranu premiéra Igora Matoviča a jeho slovách o zodpovednosti za vraždu novinára Jána Kuciaka začali citovať expremiérku Ivetu Radičovú. To ale nemali robiť, keďže jej slová očividne zle pochopili!

Začalo sa to, keď Naď v relácii na portáli SME spomenul expremiérku v súvislosti so slovami Igora Matoviča o tom, keď hovoril o vražde novinára Kuciaka a o tom, že zomrel preto, lebo si "niekto povedal, že euroval je dôležitejší".

V čase eurovalu pred desiatimi rokmi vládla expremiérka Iveta Radičová a vicepremiér Richard Sulík, ktorý s ňou vtedy vládol tiež, je Matovičom často označovaný ako ten, kto vládu povalil, aj keď on sám nehlasoval za jej zotrvanie.

Zdroj: Topky/Maarty

Matovič dal totiž do súvisu vraždu Kuciaka s tým, že táto vláda padla a nemuselo k tomu prísť. Neskôr sa obraňoval tým, že vraj čosi podobné povedala v roku 2019 pani Radičová. Na tento výstup Matoviča neskôr v rozhovore pre Denník N reagoval aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel. Ten síce tvrdí, že citátu emočne vybudeného premiéra presne "nerozumel, no nesúhlasil som s tým už vtedy, keď niečo podobné v minulosti povedala aj pani bývalá premiérka Iveta Radičová,". Grendel tým myslel ten istý výrok Radičovej, ktorý mal na mysli aj Naď.

Zdroj: Kancelária NR SR

Expremiérka to už nevydržala

To, že sa Radičová začala v súvislosti s týmto citátom skloňovať už dvoma predstaviteľmi vládnej koalície nevydržala ani samotná expremiérka a poriadne si na nich zgustla. "Zásadne sa ohradzujem proti nepravdivým tvrdeniam, ktoré verejnosti podsúvajú páni Grendel a Naď," v momente vyhlásila cez status na sociálnej sieti. "Mimochodom už to spojenie brutálnej vraždy s eurovalom je absurdné a cez čiaru," dodala expremiérka.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Vlado Anjel

Odlišné tvrdenia, ktoré Naď a Grendel dali na jednu úroveň

"Podľa ministra Naďa vraj Igor Matovič „len zopakoval to isté“, čo som v minulosti povedala ja. Poslanec Grendel tvrdí, že som „niečo podobné“ v minulosti povedala aj ja. Tak si to teda porovnajme. Matovič: „Zomrel novinár, lebo si niekto povedal, že euroval je dôležitejší.“ Ja som zhruba pred dvomi rokmi v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora (2010), keď prezident Gašparovič protiústavne nevymenoval zvoleného pána Čentéša, povedala, že „keby sa nám ten súboj v roku 2010 podarilo vyhrať, tak možno by tu dnes Janko Kuciak s Martinou boli“. To sú celkom odlišné tvrdenia," vyhlásila rázne bývalá predsedníčka vlády.

Zdroj: Facebook/Iveta Radičová

"Chápem, že páni Naď a Grendel v dnešnej kritickej situácii potrebujú obhajovať premiéra Matoviča, ale takýmto spôsobom? Nešlo by to bez neprávd a manipulácií," doplnila ešte Radičová.

Ospravedlnenia prišli v takmer rovnakom čase

Netrvalo dlho a predstavitelia OĽaNO si zrejme uvedomili, že prestrelili a prišlo k okamžitému obratu. Najskôr vydal svoje ospravedlnenie Gábor Grendel. "Išlo o cca 2 roky starý výrok pani expremiérky, ktorý som si zjavne nesprávne pamätal. V skutočnosti hovorila o tom, že sa jej vláde nepodarilo vyhrať boj o Generálneho prokurátora. (..) Chcem sa jej preto ospravedlniť," sypal si popol na hlavu Grendel.

Zdroj: Facebook/Gábor Grendel

Slová Radičovej nenechali chladným ani ministra Naďa

O polhodinu neskôr sa rozhodol ospravedlniť aj minister obrany Naď. Urobil to po svojom. "Osobne som to vyhodnotil tak, ako už viackrát v minulosti sama povedala, že Richard Sulík zhodil jej vládu. Tým pádom mi logicky vyšlo, že keďže Sulík podľa jej vyjadrení zhodil jej vládu, tak sme ten súboj v roku 2010 nevyhrali a ďalej to už poznáte... Vďaka tomu prišla mafia k moci na 8 rokov a skončilo sa to vraždou nevinného novinára a jeho snúbenice. Ak som to teda nesprávne pochopil, tak sa úprimne pani Radičovej ospravedlňujem. Nižšie prikladám screenshot z jej rozhovoru v roku 2019," napísal šéf rezortu obrany Naď.