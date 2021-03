Opäť smutné prvenstvo: V počte úmrtí na KORONAVÍRUS sme najhorší na svete! Situácia sa zhoršuje

Slovensko sa stalo krajinou, kde v roku 2021 oficiálne zomrelo v súvislosti s covidom zatiaľ najviac ľudí na počet obyvateľov na svete. Predbehli sme aj Portugalsko, ktoré bolo dlho na prvom mireste, na treťom mieste je susedné Česko. Počet úmrtí sa blíži k hranici 7500. Ak zarátame aj úmrtia s covidom, koronavírusu podľahlo viac ako 9-tisíc ľudí.

VIDEO Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí o aktuálnej situácii

Sme najhorší

Slovensko je tak najhoršou krajinou sveta, čo sa týka počtu úmrtí. Podľa portálu OurWorldinData, ktorý pravidelne sleduje všetky údaje, u nás narástol počet oficiálnych úmrtí na koronavírus oproti roku 2020 narástol o 228 percent. K ďalším štátom, ktoré sú na tom čo sa počtu úmrtí týka zle, patrí aj Veľká Británia, Maďarsko, Monako, Slovinsko, Čierna Hora, Lotyšško, Litva, Spojené štáty americké, Libanon, Mexiko a prvú 15-tku uzatvára San Maríno a Nemecko.

Zdroj: OurWorldinData

Denne u nás zomrie 124 ľudí

Oproti minulému týždňu sa zhoršila aj celková epidemiológická situácia. Čo sa týka úmrtí, denne na koronavírus zomiera 124 ľudí. Pritom ešte minulý týždeň denný priemer úmrtí klesal. Zo 108 na 98. Celkovo u nás kvôli koronavírusu k dnešnému dňu umrelo 7458 ľudí. Ďalších 1524 úmrtí patrí do kolonky "úmrtie s COVID-19", čo znamená, že pacient koronavírus prekonal, no nebol príčinou úmrtia. Celkovo tak registrujeme 9013 úmrtí.

Zdroj: korona.gov.sk

Čo sa týka včerajška, počet potvrdených úmrtí vzrástol o 101 prípadov. V nemocniciach je hospitalizovaných 3 985 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3814 ľudí. Na JIS je 320 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 364 osôb.

Zdroj: MZ SR

Prísne opatrenia

Na Slovensku začala postupne od stredy 3. marca vstupovať do platnosti séria prísnych opatrení, ktorá má zlú situáciu nielen s úmrtiami, ale aj s hospitalizovanými pacientmi v nemocniciach či nárastom počtu pozitívnych zlepšiť. Zrejme najväčšou zmenou je zákaz vychádzania od ôsmej večer do jednej rána a zákaz cestovania medzi okresmi čo sa návštevy prírody týka. Súbor opatrení bude platiť do 21. marca, ak sa situácia nezlepší, premiér Igor Matovič hovoril o absolútnom lockdowne, teda uzavretí krajiny.

Zdroj: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Situácia sa zhoršila

Zlý trend potvrdil na utorkovej tlačovke aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zhoršila. Najhoršie je to v nemocniciach, počet hospitalizovaných pacientov stúpol na viac ako 4-tisíco sôb, zvýšil sa počet osôb na umelej pľúcnej ventilácii a na JIS-ke. Slovensku musia pomôcť okolité štáty. Krajčí povedal, že Poľsko je ochotné Slovákom poskytnúť 200 lôžok pre covidových pacientov, podobnú pomoc sľúbilo aj Nemecko.

Zdroj: MZ SR

Čierne okresy pribúdajú

Počet čiernych okresov sa od budúceho týždňa zvýši na 30. Stúpajú aj počty výjazdov k pacientom s ochorením COVID-19. V štvrtom, čiže čiernom stupni sa budú nachádzať od budúceho týždňa okresy Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Košice I - IV, Košice-okolie, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen. V treťom, bordovom stupni varovania sa bude nachádzať 46 okresov.