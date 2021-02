KORONAVÍRUS Remišová trvá na postoji k ruskej vakcíne: Tvrdé slová Pellegriniho! Je to vládne divadlo

BRATISLAVA - Štát je tu na to, aby zabezpečil, že vakcíny sú účinné a bezpečné, a na to existujú príslušné procesy. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to deklarovala podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová v súvislosti s vetovaním nákupu ruskej vakcíny Sputnik V.

"Ak existuje schválený postup, že účinnosť a bezpečnosť liekov a vakcín bude kontrolovať a certifikovať Európska agentúra pre lieky (EMA), nemôžeme to obchádzať len preto, že si niekto prečítal v časopise, že je to fajn vakcína," vyhlásila.

Dodala, že podmienka musí platiť pre akúkoľvek vakcínu z akejkoľvek krajiny pôvodu. V prípade, že by minister zdravotníctva Marek Krajčí využil svoju kompetenciu a podpísal by pre Sputnik výnimku, strana Za ľudí bude odporúčať, aby sa neočkovali neregistrovanou vakcínou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Je to vládne divadlo

Oponent v diskusii predseda strany Hlas a nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini, nerozumie Remišovej postupu. Upozorňuje na situáciu, v ktorej sa Slovensko v rámci pandémie nachádza a najmä na svetové líderstvo v počte obetí. "Máme robiť všetko preto, aby sme ľudí zachraňovali," upozornil poukazujúc na to, že Sputnik používajú v tridsiatke krajín po celom svete.

Zdroj: Topky/Maarty

V prípade deklarovanej snahy o akvizíciu ruskej vakcíny má však Pellegrini podozrenie, že ide len o divadlo vlády. "Pán premiér si uvedomil, že časť verejnosti by sa nechala Sputnikom očkovať, preto začal podporovať jej nákup, a potom si našiel vinníka, že tak nemôže urobiť," naznačil. Expremiér spochybňuje výroky o predrokovaných dodávkach ruskej vakcíny.

"Máme informácie, že ruský výrobca nemá možnosť dodať dva milióny vakcín pre slovenský trh. Ak, tak by to mohlo byť možno na úrovni niekoľko desiatok tisíc dávok, ako v Maďarsku či Srbsku," dodal.

Ak sa Pellegrini rozhodne pre vakcínu, dá sa očkovať aj Sputnikom

Ak by prijal rozhodnutie, že sa dá vakcinovať, expremiér Peter Pellegrini by sa dal zaočkovať aj ruským Sputnikom V. V rámci odpovedí áno-nie líder strany Hlas neodpovedal jednoznačne, že by v rámci budúcej koalície uprednostnil spojenie Hlasu so SaS a Sme Rodina pred Smerom. "Určite by som preferoval koalíciu, ktorá upokojí situáciu v spoločnosti. Nebudem ale teraz rozdávať karty, na to nemám oprávnenie," zdôraznil. Pellegrini skritizoval novelizovanú vyhlášku ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího, ktorá spoplatňuje interrupcie pre ženy vo veku nad 40 rokov. "Bolo to zlé rozhodnutie," zdôraznil.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na rovnakú otázku odpovedala tým, že ide o kompetenciu ministra zdravotníctva. Priznáva, že o tom mohla byť diskusia, jednoznačný postoj ku kroku Krajčího neuviedla, pripomenula len, že je za ochranu života. Nesúhlasí zároveň so snahou odvolávať predsedníčku Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Janu Bittó Cigánikovú, ktorá ministra za vyhlášku kritizovala. Remišová takisto deklarovala, že po rozhodnutí člena predsedníctva strany Za ľudí Miroslava Kollára odísť z koalície "sa už žiadne odchody zo strany neplánujú".