Očkovanie proti KORONAVÍRUSU: Starosta Kusý si vie predstaviť veľké vakcinačné centrum na NFŠ

BRATISLAVA – Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý si vie predstaviť, že by vakcinačné centrum v rámci hlavného mesta vzniklo v priestoroch Národného futbalového štadióna. Podľa neho by mohlo ísť o najväčšie očkovacie centrum, kde by mohli denne proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať do 6000 ľudí. Bezpečnosť by bola podľa neho zaručená.

"Zaručuje to inteligentná vzduchotechnika doplnená o najmodernejšiu ionizačnú technológiu, vďaka čomu sa vo vnútorných priestoroch kompletne vymení vzduch každých 15 minút. Riziko nákazy je tak úplne minimálne," skonštatoval Kusý na sociálnej sieti po stredajšom stretnutí so zástupcami štadióna.

Predmetné miesto, ktoré by mohlo byť najväčším nielen v Bratislave, ale pravdepodobne aj na Slovensku, by podľa jeho vyjadrení bolo pripravené takmer okamžite. "Zástupcovia štadióna sú v kontakte s odborníkmi a takéto centrum by tu mohlo vzniknúť už v marci, apríli," poznamenal Kusý, poukazujúc aj na dobrú dopravnú dostupnosť.

Ministerstvo zdravotníctva SR ubezpečuje, že pravidelne rokuje so zástupcami regiónov. "Naším spoločným cieľom je od marca rozbehnúť veľkokapacitné očkovacie centrá v jednotlivých častiach Slovenska," uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Na otázku, či sú v rámci Bratislavy, respektíve Bratislavského kraja vytypované konkrétne lokality, ministerstvo neodpovedalo. Rovnako bez odpovede zostala otázka, či by bolo reálne vytvorenie vakcinačného centra na spomínanom futbalovom štadióne.

Rezort zdravotníctva zároveň pripomenul, že faktorom vplývajúcim na spustenie očkovacích centier je počet vakcín, ktoré krajina má, a ktoré zaobstarala prostredníctvom centrálneho nákupu cez Európsku úniu. "Vakcíny prichádzajú postupne, našou prioritou je zaočkovať čím skôr najviac ohrozené skupiny," doplnila Eliášová.

Bratislavský samosprávny kraj deklaruje záujem vybudovať na jeho území takéto centrum. "BSK má určite záujem, aby na území kraja vzniklo veľkokapacitné vakcinačné centrum," povedal Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK.

Podotkol však, že priestory by mali spĺňať viacero dôležitých parametrov. Mali by byť dostatočné veľké, s kapacitou desať až dvadsať očkovacích tímov. Mali by tam byť zároveň priestory pre administratívu, lekárov a sestry a malo by byť dobré napojenie na internet. Zabudnúť by sa nemalo na dobrú dostupnosť a dostatočné parkovacie kapacity. "Národný futbalový štadión by mohol spĺňať tieto parametre," poznamenal Feik.