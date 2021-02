KORONAVÍRUS Pandemická komisia v horúcej diskusii o Sputniku: Odborníčka krúti hlavou nad správaním Slovákov

Aktualizované 17:11

Na rokovaní pandemickej komisie v súvislosti s vakcínou Sputnik zazneli aj argumenty odborníkov, že Rusko neposkytlo ani zďaleka dosť údajov na zodpovedné posúdenie bezpečnosti vakcíny. Vyhlásil to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) po rokovaní pandemickej komisie o tejto téme. Reagoval tak na tvrdenia premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že "niektorí politici vedú svätú vojnu" proti názoru odborníkov, že vzhľadom na meškanie dodávok vakcín schválených EÚ je na mieste, aby vláda začala s Ruskom rokovať o dodávke Sputnika.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"Počul som od odborníkov, ktorí schvaľujú všetky liečivá na Slovensku, že Rusko neposkytlo ani zďaleka dosť údajov na to, aby Slovensko mohlo zodpovedne posúdiť, či je vakcína Sputnik bezpečná. Počul som, ako iní 'odborníci', ktorých citujete, otvorene zavádzali, že Sputnik je v pohode, lebo ho používajú iné krajiny EÚ. Nie. Používa ho presne jedna, Maďarsko. A naši vlastní diplomati hlásia, že autorizáciu Sputnik dostal len pod silným politickým tlakom od vlády. Prešiel by objektívnym testom?" reagoval Valášek.

Poznamenal, že počul i opakované zavádzania v otázke, či už výrobca vakcíny Sputnik požiadal o autorizáciu Európsku liekovú agentúru (EMA). Valášek tvrdí, že nepožiadal, a odvoláva sa na vyjadrenie agentúry. Pýta sa, prečo tak neurobil, keď je to skvelá vakcína. Súhlasí však, že s vakcínami by sa nemali hrať geopolitické hry. "Ak bude mať Sputnik autorizáciu od EMA, určite ňou očkujme," zdôraznil s tým, že iba očkovanie nás vyvedie z koronakrízy. Podotkol však, že zodpovedný politik si dá záležať na poctivom overení nového lieku, pretože ide o zdravie všetkých a o dôveru ľudí v proces očkovania. "To nie je svätá vojna. To je zdravý rozum a súdnosť," podotkol.

Aktualizované 16:07

Tieto slová neskôr potvrdila sama vicepremiérka Remišová na sociálnej sieti. "Ľudia na Slovensku nemôžu byť opäť pokusnými králikmi. Strana Za ľudí podporuje očkovanie všetkými dostupnými vakcínami bez ohľadu na to, kde ich vyrábajú, ale až po riadnom preskúmaní ich bezpečnosti a účinnosti na rôzne vekové skupiny Európskou agentúrou pre lieky," opakuje Remišová.

Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

Aktualizované 15:50

Podľa webu Aktuality.sk je proti nákupu vakcíny Spuntik V len predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Za nákup sa mali vyjadriť všetci okrem nej. pričom údajne vyhlásila, že ide o geopolitickú zbraň Moskvy.

Aktualizované 15:40

Podľa premiéra sa na pandemickej komisii už vyše hodiny diskutuje na témy ruskej vakcíny Sputnik V. Priznáva, že v rokovaniach sú politické komplikácie. "Je na mieste, aby vláda začala rokovať s ruskou stranou o dodávke vakcín Sputnik V ... a niektorí politici a političky tu už hodinu vedú voči tomuto názoru odborníkov doslova geopolitickú "svätú" vojnu. Povýšiť politiku nad zdravie a životy ľudí, je hlboko pod úroveň môjho vkusu," hovorí premiér.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Známa epidemiologička kritizuje móresy niektorých Slovákov

Hudečková vidí hrozbu hlavne v čoraz častejších dovolenkách Slovákov. "Ja sa pýtam, prečo ľudia chodia na dovolenky. Zanzibar, Kongo, Egypt. Plné lietadlá, charterové lety," vyjadrila sa epidemiologička. Podľa jej slov sa vyskytli prípady, kedy bolo až zo sto pasažierov približne 50 infikovaných. "Nepoviem vám číslo letu, ale to sú veci, ktoré sú na Slovensku známe," povedala skromne.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Kritizuje nezodpovedné správanie

Hudečkova takéto správanie ľudí kritizovala a očakáva od nich, aby sa tieto dovolenky obmedzili na minimum. "Kritické obdobie to už bolo počas vianočných sviatkov. Bolo tam nezodpovedné chovanie niektorých ľudí. Šírilo sa to v rodinách z rodiny do rodiny a následne cez firmy po návrate do práce," vysvetlila Hudečková tzv. reťazové šírenie.