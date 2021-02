Ak bude referendum, hlasovať pôjdem, aj keď mám výhrady, tvrdí Drucker

BRATISLAVA – Ak sa na Slovensku bude konať referendum o predčasných voľbách, exminister zdravotníctva a líder strany Dobrá voľba Tomáš Drucker sa ho zúčastní a bude hlasovať za skrátenie volebného obdobia napriek tomu, že má pochybnosti tak o referendovej otázke, ako aj o niektorých jeho iniciátoroch. Povedal to v diskusii.

„Vláda je nekompetentná, stratila za rok obrovskú dôveru ľudí a je potrebné nájsť inú alternatívu. A ani Richard Sulík a Veronika Remišová sa nemôžu tváriť ako opozícia k Igorovi Matovičovi, lebo sú v jeho vláde,“ povedal Drucker. Strany, ktoré referendum podporili ako prvé, teda Hlas-SD, Smer-SD a SNS, Drucker za alternatívu tiež nepokladá. „Som za to, aby sme ako opozičné politické strany ponúkli alternatívu, kľudne aj v predčasných voľbách, ale nemôžem sa politicky spájať so subjektmi, o ktorých som presvedčený, že by nemali vládnuť,“ dodal.



Druhá vec podľa neho je, či bude referendum v prípade úspechu reálne schopné vyvolať predčasné voľby. „Mám výhrady k tomu, ako je formulovaná otázka,“ tvrdí Drucker. V posledných parlamentných voľbách sa podľa neho väčšina voličov politicky orientovala najmä na základe požiadavky poraziť v nich Smer-SD a poverenie na to dala veľká časť z nich Igorovi Matovičovi (OĽANO), čo malo dopad aj na volebný výsledok Dobrej voľby. Necelých 90.000 hlasov voličov na postup do parlamentu nestačilo.

„Dnes je rok od volieb a situácia je úplne opačná. Smer-SD a Hlas-SD majú spolu podporu 35 percent voličov. Podporu získali vďaka človeku, ktorý ich vo voľbách možno dočasne porazil, ale teraz ženie voličov smerom k nim,“ tvrdí líder Dobrej voľby. „To sa ešte v histórii nestalo, aby niekto za rok dokázal zničiť takú obrovskú dôveru nielen v seba, ale aj v štát,“ dodáva. Verí, že raz ľudia prídu na to, že ani v politike nestačí iba marketing.