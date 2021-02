Na Slovensku by sa dalo obnoviť 100-tisíc rodinných domov, uviedol Budaj

BRATISLAVA - Na Slovensku by sa dalo obnoviť 100.000 rodinných domov. Pri vhodnom pláne by sa dali obnoviť na energeticky vhodné budovy. V diskusii na tému Európskej zelenej dohody v regiónoch na portáli Euractiv to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Koordinátor pre energetickú transformáciu Priateľov Zeme-CEPA Juraj Melichár poukázal na to, že ak by sa za 100 miliónov eur zateplili domy, tak by sa dalo vyrobiť toľko energie, koľko vyrobí elektráreň Nováky. Fond obnovy by mal byť podľa Budaja bodom obratu. Financie z neho by sa mali dostať medzi ľudí. Obnova verejných budov a domov tak bude kľúčovou investíciou pre ľudí. "Budeme od nich chcieť bývanie do inej doby. Dedina je 10 minút po stredoveku," poznamenal šéf envirorezortu.

Obnova budov si bude vyžadovať spoluprácu a komunikáciu štátnej správy so samosprávami. "Chceme dosiahnuť, aby v slovenských regiónoch pocítili, že žijú v 21. storočí," povedal minister. Melichár hovorí, že pri obnove budov a ich energetickej hospodárnosti môžu pomôcť regionálne centrá udržateľnej energetiky. Mohli by napomáhať regiónom s komplexnou obnovou budov. Ušetriť sa tak môže 70 percent energie. Ako príklad Melichár uviedol strednú školu v Trenčíne, ktorá obnovou svojej budovy ušetrí ročne 50.000 eur. Vedúci Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Richard Filčák poukazuje na to, že na Slovensku sú domácnosti, ktoré dávajú 20 percent svojich príjmov na vykurovanie a trpia tak energetickou chudobou. "To sú neuveriteľné sumy. Sú najvyššie v rámci Európskej únie," skonštatoval Filčák. Tvrdí, že štát by mal týchto ľudí zadefinovať.

Plán obnovy má z Európskej únie priniesť na Slovensko šesť miliárd eur. Filčák podotýka, že to nie je veľký objem peňazí a financie sa rovnajú úrovni dostavby Mochoviec. Fond môže mať význam v tom, že naštartuje štrukturálne reformy a zmeny. Zároveň hovorí, že financie na Slovensko prídu rýchlo a je potrebné ich dobre nastaviť, aby sa z ich prerozdelenia nestal ďalší operačný program. To, ako sa štát rozhodne meniť a reformovať prostredie v oblasti priemyslu a služieb, bude rozhodujúca úloha. "Ak pôjdeme spôsobom, akým ideme teraz, tak sa k uhlíkovej neutralite nedostaneme ani za 100 rokov," poznamenal Filčák.