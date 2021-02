FOTO Počasie skomplikovalo ľuďom nástup do práce aj do škôl, v Košiciach ošetrili vyše 100 ľudí

KOŠICE – Spolu 109 úrazov zaznamenala Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice po páde na zľadovatených chodníkoch od nedele do pondelkového rána. Informovala o tom za nemocnicu Ladislava Šustová s tým, že čakáreň bola plná zranených ľudí aj v pondelok dopoludnia. Najčastejšie sa ľudia pošmykli pri prechádzke so psom, ako aj pri vysypaní koša.

„Najmä zlomeniny zápästí a členkov sú typické pri pádoch po pošmyknutí sa na zasneženom alebo zľadovatenom chodníku, tých bolo určite najviac. Vyskytli sa však aj otvorené zlomeniny končatín a zlomeniny ramennej kosti. Do nemocnice sme museli prijať 12 pacientov, piati z nich si vyžadovali operáciu,“ informoval primár oddelenia urgentného príjmu Ľubomír Stripaj. Dôvodom na úrazové ošetrenie boli aj ľahšie poranenia kolien či lakťov, ako aj ľahšie úrazy hlavy. Najviac úrazov utrpeli chodci v strednom veku.

Zdroj: TASR/Kristína Mayerová

Mimoriadne vyťažené bolo podľa nemocnice aj rádiologické pracovisko. „Len počas uplynulej noci, od 19.00 h do dnešného rána, sme uskutočnili zhruba 60 RTG a vyše 20 CT diagnostických výkonov len po páde na zaľadnený chodník či schody,“ spresnila zástupkyňa prednostu kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Dana Kozáková.

Nemocnica pripomína, aby ľudia ani napriek obmedzenému pobytu vonku v dôsledku pandémie nového koronavírusu nemali počas prechádzky, pri vyvádzaní psa či pri potrebe nákupu ruky vo vreckách. „Na vychádzky používajte pevnú obuv s protišmykovou podrážkou,“ upozornila Šustová.

Mrznúci dážď skomplikoval ľuďom nástup do práce aj do škôl

Mrznúci dážď padal v Dolnom Kubíne od nedeľňajšieho večera a spôsobil kalamitu, ktorú v meste nezažili za posledné desaťročie. Informoval o tom primátor mesta Ján Prílepok.

Zamestnanci technických služieb sa podľa neho snažili už počas noci zabezpečovať prejazdnosť ciest a chodníkov. "Avšak mrznúci dážď padal na posypový materiál a vytváral súvislú ľadovú plochu. V skorých ranných hodinách dostalo naše posypové vozidlo šmyk pri údržbe chodníka na Ulici Ľudovíta Štúra. Prevrátilo sa dolu príkrym svahom na schodisku, ktoré vedie k detskému ihrisku. Našťastie nikto nebol zranený," uviedol dolnokubínsky primátor s tým, že vodiča ošetrili v dolnokubínskej nemocnici a bez vážnejších zranení je v domácej starostlivosti.

Zdroj: TASR/Kristína Mayerová

Výpadok spôsobil najväčšie problémy ráno pri odchode ľudí do práce. "Skomplikované to bolo aj dnešným otváraním základných, materských a umeleckých škôl. Zmobilizovali sme všetky sily v rámci technických služieb, mestského úradu, dokonca aj mestská polícia brala do vozidiel posypový materiál. Všetci sme vyrazili na najfrekventovanejšie miesta a snažili sa aj takto manuálne situáciu zlepšovať. Veľmi nám vyšli v ústrety aj zamestnanci škôl a škôlok, ktorí sa snažili dať do poriadku prístupové chodníky," podotkol dolnokubínsky primátor.

"Veľmi oceňujem, že okrem všetkých kapacít mesta a mestských firiem nám pomáhali s ranným odstraňovaním kalamity aj obyvatelia v okolí rodinných domov a bytoviek. V tejto chvíli máme hlásené väčšie množstvo pádov, sú tam už aj zranenia a zlomeniny. Pevne verím, že k vážnejšiemu zraneniu nedošlo," uzavrel Prílepok.