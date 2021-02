Primátor Košíc bude opäť poberať mesačný plat vo výške 6085 eur

Návrh na úpravu platu predložil poslanec Milan Lesňák. Zdôvodňoval to potrebou šetriť počas koronakrízy. Primátorovi zároveň vyčítal, že mesto dostatočne nevyužíva externé zdroje. „Z nejakých 50 miliónov eur z európskych fondov z obdobia 2017 – 2018 sme klesli na tri milióny,“ povedal. Podľa neho si primátor tiež neplní svoj volebný program a ako manažér zlyháva. Po dvoch mesiacoch od nástupu do funkcie poslanci Polačekovi zvýšili plat o 40 percent. Tohto navýšenia sa vzdal od vlaňajšieho apríla do konca roka 2020 z dôvodu nepriaznivého ekonomického vývoja v súvislosti s koronakrízou. V uvedenom období tak jeho plat predstavoval 4347 eur v hrubom mesačne.

Primátor rázne odmietol obvinenia, že mesto nepracuje s eurofondami. Ako povedal, podarilo sa alokovať viac ako 32 miliónov eur na 44 projektov. „Ja si každú jednu svoju prácu, minútu v tomto úrade dokážem odôvodniť. Naozaj som urobil veľký kus práce. Máme perfektne nastavenú zimnú údržbu, čistenie. Cintorínske služby, ktoré nefungovali, dnes ľudia chvália. Ale tí, ktorí veci nechcú vidieť, ich nikdy vidieť nebudú,“ uviedol s tým, že mestu v čase pandémie napokon pribudli ďalšie povinnosti. „Môžeme hovoriť o výkonoch, ktoré robíme nad rámec. Zabúda sa na to, že každý víkend mesto testuje, pripravujeme sa na očkovanie. Fungujú všetky služby,“ doplnil Polaček.

Niektorí poslanci označili Lesňákov návrh za populistický. Poslanec Dominik Karaffa sa vyjadril, že hlasovanie považuje za jeden z mechanizmov, ako prejaviť svoju nespokojnosť, týkajúcu sa spolupráce a komunikácie s vedením mesta. „Nezaslúži si znižovať plat počas pandémie. Na jeho prácu sú kladené osobitné nároky, vrátane času a manažmentu mesta,“ vyjadril sa poslanec Martin Balčík. MsZ v stredu napokon rozhodlo, že primátorov plat zostane zvýšený o uvedených 40 percent.

Za zníženie platu hlasovalo 16 poslancov, proti sedem a zdržali sa deviati. Traja nehlasovali. Viceprimátorka Lucia Gurbáľová zároveň navrhla, že ak sa zníženie platu primátora odôvodňuje koronakrízou, šetriť by sa malo aj na poslaneckých odmenách. Podľa nej by to predstavovalo niekoľkonásobne viac ušetrených financií. Poslanci tento návrh nepodporili. Niektorí upozorňovali na to, že o tom ani nebolo možné hlasovať, keďže tento bod nebol zaradený do programu MsZ.