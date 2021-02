Brutálny útok na parkovisku v Senici: Agresori sa zmlátenému mužovi vyhrážali smrťou, mali aj zbraň

SENICA – Na parkovisku v Senici sa začiatok januára odohral brutálny útok. Trojica obvinených podľa polície vylákala von 39-ročného muža, ktorého následne surovo napadli a okradli. Agresorom to však nestačilo. Zbitého Seničana poslali domov po ďalšie peniaze a hrozili mu smrťou a podpálením domu.

Trojica agresorov už čelí obvineniu. Policajti v piatok informovali, že zadržali aj posledného obvineného. Ide o 32-ročného muža zo Senice. „Seničan bol spolu s ďalšími dvomi mužmi, vo veku 34 a 29 rokov, obvinený zo zločinu lúpeže. Dvaja z nich formou spolupáchateľstva a najmladší formou účastníctva,“ priblížili zástupcovia zákona.

K brutálnemu útoku došlo 7. januára. Násilníci vylákali na parkovisko – bývalú železničnú zastávku Hlboké – 39-ročného muža. Po príchode na neho vytiahli zbraň a nôž. „Muža bili do tváre, kopali do trupu, hlaveň mu namierili na hlavu a žiadali peniaze. Vzápätí mu prehľadali oblečenie a vytiahli 480 eur v hotovosti,“ opísala desivý prípad polícia. Agresorom to ale nestačilo. „Muža prinútili ísť domov, aby im vydal ďalšie peniaze. Keď zistili, že viac nemá, hrozili mu smrťou a podpálením domu,“ dodali ochrancovia zákona.

Kriminalisti do 24-hodín po útoku zadržali prvých dvoch podozrivých. Na základe dôkazov ich vyšetrovateľ obvinil z lúpeže. Všetkých troch nakoniec sudca poslal do vyšetrovacej väzby. Mužom za tento skutok hrozí strata slobody na 7 až 12 rokov.