KORONAVÍRUS Klus upozorňuje: Rakúsko avizuje ďalšie zmeny na hraniciach, týkať by sa mali aj pendlerov

BRATISLAVA – Rakúsko avizuje od pondelka (1. 2.) ďalšie zmeny režimu na hraniciach. Sprísnenie by sa tentoraz malo dotknúť aj takzvaných pendlerov. Upozornil na to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.

Slovenský rezort diplomacie dostal z rakúskej strany avízo, že pripravujú ďalšiu aktualizáciu nariadenia o režime na hraniciach. Dotknúť by sa mala aj rakúsko-slovenských hraníc. "Už od pondelka by mali byť aj pendleri povinne pretestovaní a zároveň by sa mali online registrovať," uviedol na sociálnej sieti Klus.

Jedným z variantov, ako to môže od 1. februára vyzerať v praxi, je podľa štátneho tajomníka povinný test dvakrát týždenne (nie starší ako 72 hodín) spolu s povinnosťou online registrácie každých 14 dní. "Testovanie by malo byť možné aj v Rakúsku a pendlerom, ktorí budú chcieť využiť túto formu, bude umožnené za účelom testovania prejsť hranice (do Rakúska) aj bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu," priblížil Klus.

Slovensko však čaká na zverejnenie príslušného nariadenia, malo by sa tak stať najneskôr počas piatka. "Situáciu aktívne sledujeme a hneď, ako dostaneme od rakúskych inštitúcií oficiálne stanovisko, okamžite ho poskytneme verejnosti," deklaroval štátny tajomník.