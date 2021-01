KORONAVÍRUS V rámci druhého kola plošného testovania v Košiciach fungujú ešte tri odberné miesta

V areáli K13 – Košické kultúrne centrá v Kulturparku na Kukučínovej ulici a v Amfiteátri sa možno dať bezplatne otestovať antigénovými testami do 17.00 h. V oceliarňach U. S. Steel do 11.30 h a následne od 13.30 do 18.30 h. Za uplynulé tri dni v Košiciach otestovali viac ako 28.500 ľudí, pozitivita dosiahla 1,76 percenta.

Od piatka (15. 1.) do nedele (17. 1.) bolo v Košiciach v rámci opakovaného dobrovoľného plošného testovania k dispozícii 65 odberných miest. Ako uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian, za tri dni sa prišlo otestovať dokopy 28.539 ľudí, z toho v oceliarňach U. S. Steel 1815. Antigénové testy potvrdili dohromady nákazu novým koronavírusom u 501 ľudí, ktorí sa zúčastnili na testovaní. „Počas nedele zdravotníci vykonali 10.381 testov (bez U. S. Steel) a pozitivita sa zistila u 174 ľudí, čo predstavuje 1,67 percenta,“ dodal Fabian.

Miera pozitivity v druhom kole je zatiaľ na podobnej úrovni ako počas prvého kola (8. 1.- 11. 1.) štvordňového plošného testovania v Košiciach. Účasť je približne o polovicu nižšia. Sedem samospráv v okrese Košice-okolie, ktoré sa pripojili k mestu a zorganizovali plošné testovanie na svojom území, vykonali podľa Fabiana 2641 testov, z čoho bolo pozitívnych prípadov 61. Napríklad v meste Medzev vykonali 684 testov, pričom pozitívni boli štyria, v obci Budimír vykonali 326 testov, z čoho pozitívny výsledok evidovali v deviatich prípadoch, a vo Veľkej Ide pri 158 testoch zistili nákazu v troch prípadoch.