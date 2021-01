Stratégia sa má po kauze prednostného očkovania meniť: Zoznam náhradníkov či pokuty majú brániť machináciám

Zaujímalo nás preto, ako a či sa bude očkovacia stratégia meniť. Ministerstvo zdravotníctva by malo zverejniť spresnenú špecifikáciu prvej vlny očkovania. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister Marek Krajčí. Myslí si, že vzhľadom na počet vakcín ide očkovanie dobrým tempom.

Potrebujeme viac vakcín

Očkovanie je podľa odborníkov jediným efektívnym nástrojom, ako skoncovať s pandémiou. Vláda má však v pláne ďalšie masívne testovanie. To epidemiológovia neodporúčajú, keďže situácia so šírením je horšia, ako bola na prelome októbra a novembra, kedy na Slovenku prebehli plošné testovanie prvýkrát.

Premiér Matovič nazval odborníkov, ktorí to odporúčajú, hlupákmi. Krajčí povedal, že Slovensko má mať v januári k dispozícii 208-tisíc vakcín. "Ak by sme ich mali k dispozícii viac, máme varianty, ako zrýchliť očkovanie," dodal Krajčí. V druhej polovici januára by sa mali podľa jeho slov začať očkovať pracovníci zariadení sociálnych služieb prostredníctvom mobilných výjazdových jednotiek.

Očkovanie sa realizuje v zmysle národnej vakcinačnej stratégie

Po škandále s prednostným očkovaním Topky oslovili rezort zdravotníctva ako je na tom očkovacia stratégia a či sa bude vzhľadom na medializované informácie meniť. "Očkovanie sa realizuje v zmysle Národnej vakcinačnej stratégie a prioritne sú aktuálne očkovaní zdravotníci a pracovníci kritickej infraštruktúry, ktorí priamo prichádzajú do kontaktu s nakazenými," uviedla v stanovisku pre Topky hovorkyňa zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Námestník pre zdravotnú starostlivosť v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch Alexander Mayer prebral v prípade Cibulkovej všetku zodpovednosť. Na obhajobu uviedol, že z 261 prihlásených zdravotníkov na očkovanie sa 8. januára 21 nedostavilo, preto sa zháňali osoby, ktoré by sa dali zaočkovať. Podarilo sa im to, a preto nebola znehodnotená ani jedna vakcína. Či bolo takých prípadov viacero a či boli vakcíny znehodnotené, na to rezort neodpovedal.

Zoznam náhradníkov

Ak sa uvoľní miesto v poradovníku tak ako spomínal lekár, očkovaná by mala byť následne osoba, ktorá je prioritne určená na očkovanie. "Teda ďalší zdravotník alebo zástupca kritickej infraštruktúry. Nemocnice sú informované o tom, aby dôsledne dodržiavali stanovený postup pri očkovaní a aby nedochádzalo k plytvaniu vakcíny," uviedol rezort.

"Rezort zároveň adresoval nemocniciam prosbu, aby si vytvorili tzv. zoznam náhradníkov na daný deň, ktorí by okamžite vyplnili voľné miesto v kontexte poradovníka stanoveným Národnou vakcinačnou stratégiou. Na stránke www.korona.gov.sk sa zdravotníci registrujú a zároveň aj vidia obsadenosť jednotlivých očkovacích miest," odpovedala hovorkyňa.

Sankcie za porušenie pravidiel

Nemocnice dostali niekoľko dokumentov, v ktorých je jasne definovaný nielen postup pri evidencii, skladovaní a podávaní vakcín, ale aj presnejšie stanovuje okruh osôb, ktoré majú byť v tejto fáze očkovaní ako prví, a to bez výnimiek, píše ministerstvo. "Zodpovednosť za dodržiavanie postupov majú jednotlivé vakcinačné centrá, resp. nemocnice," uviedla Eliášová.

"Ministerstvo zdravotníctva aj preto, aby nedochádzalo k prípadom neoprávneného zaočkovania mimo poradia, predložilo návrh na zavedenie sankcií za porušenie nastavených pravidiel pri očkovaní proti novému koronavírusu." Pokuta by mala byť vo výške 10-tisíc eur.

Bude sa meniť systém očkovania?

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v stredu, resp. vo štvrtok by malo zverejniť spresnenú špecifikáciu prvej vlny očkovania. Zatiaľ sa tak nestalo. Či sa nakoniec bude systém očkovania nejakým spôsobom meniť, sme sa nedozvedeli. "Mojím názorom je, že zamestnanci kritickej infraštruktúry by nemali byť momentálne uprednostnení pred staršími ľuďmi," komentoval s tým, že by mali byť na poradovníku čakateľov, ktorí by tak mali byť zaočkovaní dodatočne rozbalenými šaržami vakcín, ktoré sa majú v daný deň využiť. Usmernenia k očkovaniu by mali byť dostupné na webe rezortu zdravotníctva. Krajčí tvrdí, že budú exaktné, očakáva od toho aj lepšiu kontrolu.