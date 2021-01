Zmätky pre Lučanského pohreb: Nemá premiér Matovič pod kontrolou Úrad vlády? Skritizoval vlastný odbor

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič ani po takmer roku od nástupu do funkcie nemá svojho hovorcu. Väčšinu vecí komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí, čo podľa mnohých odborníkov nie je vždy najlepší nápad. Aj tentoraz nastal chaos v komunikácii, konkrétne v tom, či pošle alebo nepošle smútočný veniec Milanovi Lučanskému.

Posledná rozlúčka s generálom Milanom Lučanským bude v Štrbe. Chystajú sa na ňu viacerí opoziční či nezaradení poslanci. Predseda parlamentu Boris Kollár pošle do Štrby smútočný veniec a na budovách ministerstva vnútra a Prezídia policajného zboru bude visieť čierna zástava. Chaos však nastal v tom, či pošle veniec premiér Igor Matovič.

Denník SME totiž oslovil tlačový odbor Úradu vlády, ktorý vylúčil, že by sa niečo podobné chystalo. "Nebude od nás takáto iniciatíva," povedal pre denník šéf Tlačového odboru Richard Pekár. Zdá sa však, že Úrad vlády opäť doplatil na to, ze premiér Igor Matovič nemá ani po roku od svojho nástupu do fukcie hovorcu.

Rozlúčka s Milanom Lučanským bude v piatok o 14-tej hodine v Štrbe. Zdroj: Topky/Maarty

"Práve som sa dočítal, že “premiér Lučanskému veniec nepošle” ... nuž, tak to dopadne, ak niekto z Úradu vlády dáva iniciatívne stanoviská, bez toho, aby sa ma aspoň opýtal," napísal premiér už tradične na sociálnej sieti.

"Nie je to pravda. Veniec v mojom mene posielam, lebo to tak cítim a vôbec teraz neriešim pohnútky, prečo Milan Lučanský dospel k tomuto smutnému rozhodnutiu. Rovnako som rád, že sa aj minister vnútra Roman Mikulec rozhodol dnes vyvesiť čiernu zástavu ako znak pietnej spomienky na bývalého policajného prezidenta. Môj veniec je vyjadrením uznania za odvahu čiastočne čistiť PZ od Bödörovej mafie, ktorej Fico aj s jeho pellerínou PZ do rúk absolútne vydali. Zároveň nie je ospravedlňovaním protizákonnej činnosti, z ktorej bol Milan Lučanský obvinený," dodal premiér s tým, že zároveň vyjadruje aj plnú dôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a Zboru väzenskej a justičnej stráže.