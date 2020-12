KORONAVÍRUS Nezabudnite na dnešnú zmenu: Hodiny pre seniorov sa na Silvestra skracujú

BRATISLAVA - Vyhradené hodiny pre ľudí nad 65 rokov sa v predajniach potravín a drogériách počas Silvestra skracujú od 9.00 do 10.00 h. Potvrdila to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

"K takémuto kroku sme pristúpili z praktických dôvodov, pre skrátené otváracie hodiny predajní na Silvestra," ozrejmila hovorkyňa. Podobne to bolo aj na Štedrý deň (24. decembra).

Po ostatné dni pracovného týždňa (pondelok až piatok) naďalej platí doterajší režim vyhradených hodín pre seniorov, a to od 9.00 do 11.00 h. "Prosíme seniorov, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali vyhradený čas vždy, keď je to možné," dodala Račková.