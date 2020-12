KORONAVÍRUS Švajčiarska polícia vyšetruje 12 britských lyžiarov, ktorí opustili karanténu

Aký trest ich za porušenie nariadení môže postihnúť však nie je jasné, píše Reuters. Vo Švajčiarsku za vedomé prenášanie "nebezpečných ochorení" hrozí pokuta vo výške do 10.000 švajčiarskych frankov (zhruba 9219 eur). Švajčiarsko 21. decembra dočasne pozastavilo leteckú dopravu s Britániou a Juhoafrickou republikou, v ktorých krátko predtým zaznamenali nový variant koronavírusu. Po zavedení tohto opatrenia však v lyžiarskom stredisku Verbier uviazli stovky britských turistov.

Kantón Valais, kde sa stredisko Verbier nachádza, vyslal 220 policajtov, ktorí mali dohliadať na to, aby turisti karanténu dodržiavali. Z najnovších nariadení švajčiarskej vlády tiež vyplýva, že každá osoba, ktorá do krajiny prišla z Británie a Juhoafrickej republiky po 14. decembri, musí povinne nastúpiť do 10-dňovej karantény. Vo Švajčiarsku doteraz zaznamenali najmenej sedem prípadov nákazy novým variantom koronavírusu - päť z nich sa nakazilo mutáciou vírusu pochádzajúcou z Británie a dvaja tou z Juhoafrickej republiky.