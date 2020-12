Krčméry, prezidentka aj zdravotníci: FOTO Zaočkovať sa dali priamo pred kamerami! Odkaz všetkým ľuďom

Zaočkovať sa dali aj zdravotníci a ľudia v prvej línii. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sa bude dodržiavať plán, ktorý je nastavený. Už v priebehu nedele sa zaočkovali stovky zdravotníkov.

Krajčí v nedeľu odpovedal tiež na otázky, v akých termínoch by malo nastupovať očkovanie v ďalších vlnách, schválených v rámci národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19. Krajčí zvýraznil, že to závisí od dodávok vakcín.

Zdroj: Ján Zemiar

"Ak budeme mať dostatok vakcín, môžeme pristupovať k očkovaniu ďalších cieľových skupín," povedal. Ďalšie dodávky by mali podľa jeho slov prichádzať vo väčších objemoch, ako bola pilotná dodávka necelých 10.000 dávok. "Verím, že v januári už by sme mohli mať 150.000 dávok a možno aj viac, ale naisto to povedať nemožno," uviedol. Verí ale, že v období koncoročných sviatkov sa zužitkujú prvé dávky a od 4. januára bude možné použiť ďalšie tranže dodávok.

V Bratislave zaočkovali prvú prezidentku

Prezidentka Zuzana Čaputová označila príchod vakcíny a začiatok očkovania za najlepšiu správu, ktorá prišla v súčasnom zložitom období. Priznala, že chápe obavy verejnosti z masovej vakcinácie. Povedala, že takisto sa týmito obavami zaoberala.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

"Na otázky, ktoré vznikajú, som sa snažila počúvať hlasy odborníkov, ich argumenty, vysvetlenia," uviedla a vyzvala, aby ľudia takisto verili odborníkom. Svoju prítomnosť, rovnako tak prítomnosť zástupcov vlády a Národnej rady SR na začiatku oficiálneho očkovania, označila za výrazný komunikát smerom k verejnosti, že očkovanie je spôsobom, ako stabilizovať situáciu a vrátiť život do normálu.

Prišiel aj Šefčovič

Po prezidentke sa dal zaočkovať aj eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorého Čaputová porazila v prezidetnských voľbách. "Zaočkovaný som bol pred pár minútami a cítim sa dobre," uviedol Šefčovič po očkovaní. Dodal, že v tejto situácii je podľa neho očkovanie tým najzodpovednejším krokom.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

"Verím, že to bude symbolizovať novú éru, že rok 2021 bude rokom ozdravenia a naštartovania ekonomiky a budeme sa môcť vrátiť k tomu životu, aký si pamätáme, predtým ako na nás zaútočila táto pandémia. Všetci ci uvedomujeme tú obrovskú zodpovednosť, ktorá nám bola zverená, keď sme túto vakcínu schvaľovali," povedal Šefčovič s tým, že dnes máme dostatok vakcín pre každého občana Slovenskej republiky aj Európskej únie.

Ministri chcú ísť príkladom

Prítomnosť politikov medzi prvými zaočkovanými proti ochoreniu COVID-19 nie je prejavom 'papalášizmu', ale snahou presvedčiť osobným príkladom o dôležitosti vakcinácie. Členovia Národnej rady SR a vlády SR to uviedli po tom, ako sa v ružinovskej nemocnici v Bratislave podrobili očkovaniu.

"Nemá to byť gesto prednosti a nadradenosti, ale gesto príkladu, na vlastnom tele chceme ukázať, že nám nikto nechce ublížiť, ale že očkovanie je spôsob, ako poraziť COVID," uviedol podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí).

Zdroj: Ján Zemiar

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa so Šeligom zhoduje v tom, že očkovanie je cestou, ako vrátiť do normálu bežný život. "Aby sme nemali obavy z toho, či môžeme objať blízkych, váhali nad tým, či sa môžeme s niekým stretnúť," upozornila. Chápe pritom, že niekomu sa môže očkovanie politikov medzi prvými javiť ako 'papalášizmus', vníma však tento pôsob ako možnosť bojovať proti dezinformáciám, ktoré sa v súvislosti s očkovaním šíria.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) je pripravený bojovať proti hoaxom aj v nasledujúcom období prostredníctvom propagácie odborných serióznych štúdií. Očkovanie je pre neho spôsob, ako chrániť najmä svoje okolie. "Chcem cestovať po Slovensku, stretávať sa so študentmi, učiteľmi, zástupcami škôl, aj takto prispejem k tomu, aby tie stretnutia mohli byť bez obáv, ktoré v súčasnosti vzbudzuje pandémia," dodal. Gröhling dostal aj otázku, prečo neprišiel jeho stranícky šéf, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa Gröhlinga je Sulík mimo Bratislavy. "Predpokladám, že ak bude mať možnosť v budúcom týždni sa nechať očkovať, využije to," dodal.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) vyhlásil, že zhoda na propagácii očkovania, ako spôsobe zbaviť sa pandémie COVID-19, by mala byť naprieč celým politickým spektrom. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) pripomenula, že život s pandémiou je svojím spôsobom boj a vakcína výhrou. "Preto pre mňa a verím, že pre čo najviac ľudí na Slovensku nie je otázkou či vôbec, ale kedy sa očkovať," dodala.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) je presvedčený, že spustenie očkovania predstavuje veľký krok k víťazstvu nad ochorením COVID-19. "Teraz bude závisieť na nás všetkých, aby sme sa postupne zaočkovali. Verím, že takto nám nový rok prinesie viac radostí a zdravia, ako ten končiaci sa," poznamenal.

Zdroj: Ján Zemiar

Prvý očkovaným bol Vladimír Krčméry

Ako prvého na Slovensku vôbec zaočkovali profesora Vladimíra Krčméry. Jemu a ďalším zdravotníkom podali vakcínu v sobotu večer v nitrianskej nemocnici. Zaočkovať sa dal aj minister zdravotníctva Marek Krajčí.

„Vakcína, na ktorú sme všetci čakali, je na Vianoce tu a bude distribuovaná ďalej. Som veľmi rád, že prvým človekom, ktorý bol zaočkovaný, je práve Vladimír Krčméry a ďalší hrdinovia, ktorí pracujú v našich nemocniciach,“ skonštatoval Krajčí.

Krčméry sa po očkovaní cítil dobre. Ako pripomenul, získanie vakcín stálo obrovské úsilie všetkých kompetentných. „Vyhrali sme stávku, že do Vianoc tu bude vakcína a dnes sa to podarilo. Je to dôkazom toho, že Boh nikdy nedovolí skúšať ľudstvo viac, ako by sme uniesli. Sme prvou z okolitých krajín, kde sa očkuje,“ vyhlásil Krčméry.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

„Máme na Slovensku vakcínu, ktorá nám umožní vrátiť sa späť do života. Na celom svete už boli očkované milióny osôb a dnes niet pochýb o tom, že je to bezpečné. Je na každom z nás, ako sa rozhodneme, my členovia konzília ideme do toho,“ uviedla epidemiologička Zuzana Krištúfková.