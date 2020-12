Ministerstvo chce, aby sa 90-percentné zálohovanie dosiahlo už v roku 2025, odkázal Budaj

Ján Budaj

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR žiada od záujemcu na správcu zálohového systému urýchlenie postupu prác. Chce, aby sa 90-percentné zálohovanie jednorazových plastov dosiahlo už v roku 2025. V rozhovore to uviedol šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO). Pôvodne sa predpokladalo, že do roku 2025 by sa mala dosiahnuť 75-percentná návratnosť obalov, do roku 2027 až 90-percentná.