Komisia na kontrolu odposluchov ešte nie je zriadená, odkázal Krúpa

Juraj Krúpa

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA - Komisia na kontrolu informačno-technických prostriedkov (ITP) ešte nie je zriadená. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) s tým, že už existuje predbežná dohoda na menách členov komisie. Čaká sa však podľa neho na poslanecké kluby, aby si urobili obmeny vo výboroch tak, aby sa ich preferované mená dostali do komisie. Problém môže byť aj v hľadaní expertov do komisie.