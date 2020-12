Grendel prerušil schôdzu parlamentu: Koalícia nemala dostatok poslancov na dôležité hlasovanie

Poslanci vyčerpali už takmer všetky body programu. Budúci týždeň by teda mali definitívne rozhodnúť o novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Vyplýva z nej, že vláda by mohla vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť parlament, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu. Rovnako by malo plénum rozhodnúť o novele zákona o Ústavnom súde SR. Jej cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.

Okrem hlasovania o týchto bodoch ich čaká ešte prerokovať návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Tá hovorí o zavedení limitu verejných výdavkov. Zároveň sa navrhuje naviazať horný limit dlhu verejnej správy na čistý dlh verejnej správy a z tohto dôvodu sa navrhuje tiež upraviť sankčné pásma dlhovej brzdy a opatrenia, ktoré sa majú prijať pri dosiahnutí konkrétneho sankčného pásma.