Jankovská vypovedá o tom, ako jej mal Žiga dať 100-tisíc eur: Vytiahol ich priamo z trezora v kancelárii!

BRATISLAVA - Bývalý minister hospodárstva za stranu Smer a súčasný poslanec strany Hlas čelí obvineniu z podplácania. Žigovi kolegovia z Hlasu tvrdia, že obvinenému poslancovi veria a on sa cíti nevinný. Usvedčovať ho však má obvinená Monika Jankovská a aj ďalšie dôkazy.

Peter Žiga bol ministrom strany Smer-SD od roku 2012 až do 2020. Najskôr bol ministrom životného prostredia, neskôr viedol ministerstvo hospodárstva. V súčasnosti je poslancom strany Hlas Petra Pellegriniho, do ktorej sa pridal v lete tohto roku. Vo štvrtok ho obvinila NAKA, čo potvrdila aj polícia.

"Dnešného dňa vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie za prečin podplácania podľa § 333 odsek 1, odsek 2 písm. b) Trestného zákona poslancovi NR SR, Ing. P.Ž.," informoval Michal Slivka, hovorca prezídia policajného zboru. Peter Žiga po obvinení neprišiel ani do parlamentu, z rokovania sa ospravedlnil.

Výpoveď Jankovskej

Ako sme už informovali, o Žigovi mala vypovedať bývalá štátna tajomníčka a exsudkyňa obvinená Monika Jankovská. Tá sa rozhodla spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a aj na základe jej výpovede malo byť exministrovi vznesené obvinenie. DenníkN informoval o tom, že Jankovská vypovedala ako mal Žiga cez ňu podplatiť sudkyňu Najvyššieho súdu SR Katarínu Pramukovú.

Tá rozhodovala dôležitý spor o to, kto má právo prevádzkovať vodnú elektráreň v Gabčíkove, ktorú v tom čase ovládal taliansky Enel. Podľa Jankovskej výpovede sudkyňa rozhodla v prospech Slovenska, ale úplatok neprijala. Pramuková bola v tejto veci aj vypočutá, čo potvrdila aj portálu.

Monika Jankovská Zdroj: Ján Zemiar

„Nepovažujem však za správne sa v tomto štádiu neverejného konania k predmetnej veci vyjadrovať prostredníctvom médií, a to za účelom, aby takýmto konaním nedošlo k mareniu vyšetrovania," povedala Pramuková. Sudkyňa pre portál vylúčila aj to, že by jej bol ponúkaný úplatok.

„V súvislosti s mojim rozhodovaním, ako sudkyni mi nikdy nebol žiaden úplatok ponúkaný a ani som žiaden úplatok neprijala, takže nejestvoval žiaden dôvod čokoľvek oznamovať. Absolútne vylučujem akékoľvek ovplyvňovanie pri rozhodovaní a zdôrazňujem, že rozhodnutie bolo v dovolacom konaní prijaté členmi senátu v pomere hlasov 3:0,“ dodala Pramuková.

Peniaze priamo z trezora

Podľa našich informácií však Jankovskej výpoveď podporujú aj ďalšie dôkazy, ktoré vyšetrovatelia doplnili. Prvý a najzávažnejší je, že sudkyňa Katarína Pramuková mala vo svojej výpovedi pred vyšetrovateľom potvrdiť, že od Moniky Jankovskej dostala úplatok 100-tisíc eur. Malo ísť o zalepenú obálku. Pramuková vypovedala, že nevedela, že sa v obálke nachádzajú peniaze. Keď to zistila, mala ich do týždňa vrátiť Jankovskej.

Bývalá štátna tajomníčka mala úplatok vrátiť Petrovi Žigovi, ktorý si peniaze vzal. Ďalším dôkazom je to, že Jankovská podrobne opísala, odkiaľ a na akom mieste je Žiga 100-tisíc pre Pramukovú dal. Malo ísť o budovu, v ktorej sídlilo ministerstvo hospodárstva na Mierovej ulici v Bratislave. Jankovská podrobne opísala, ako Žiga v bývalej kancelárii ministra hospodárstva vybral z trezoru 100-tisíc eur a dal ich Jankovskej, ktorá ich následne odovzdala sudkyni Pramukovej. Peniaze mali zabezpečiť to, aby Pramuková v spore rozhodla v prospech Slovenska. Podľa našich informácií vyšetrovatelia miestnosť preverili a všetko malo sedieť tak, ako vypovedala Jankovská.

Budova na Mierovej ulici v Bratislave, v ktorej v minulosti sídlilo Ministerstvo hospodárstva. Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Bývalá štátna tajomníčka však touto výpoveďou ani zďaleka nekončí. Exministra Žigu má usvedčovať aj z ďalších trestných činov.

"Vzhľadom k tomu, že sme v neverejnom prípravnom konaní, môžem povedať len určité informácie, na ktoré mám oprávnenie. Moja klientka prijala zodpovednosť za svoje konanie a v rámci výsluchu obvinenej priznala svoj podiel na trestnej činnosti a na tých skutkoch, ktoré sú jej kladené za vinu. V rámci tohto výsluchu aj jasne deklarovala svoj záujem spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a tým pádom jednoznačne potvrdila svoj záujem spolupracovať. Zároveň je pre mňa zarážajúce, že nejaká výpoveď koluje v médiách, resp. k tejto údajnej výpovedi mojej klientky sa vyjadrujú rôzni ľudia. Ja tak robiť nemôžem a nemôžem verifikovať niečo, čo sa objavilo niekde v nejakej časti výpovede. Avšak môžem povedať, že moja klientka aktívne spolupracuje s OČTK a podieľa sa na objasňovaní aj inej trestnej činnosti. K jednotlivým osobám, ktorým moja klientka vypovedá, ja nemôžem uviesť konkrétnosti. Ani ku ktorým osobám vypovedá," povedal Jankovskej advokát Peter Erdös pre Topky.

Do väzby zatiaľ nepôjde

Peter Žiga je zatiaľ na slobode, podľa ústavy ho do väzby nemôžu zobrať ako iných ľudí. Musí to schváliť Národná rada.

„Národná rada musí rozhodnúť o tom, či obmedzí poslanca na slobode a môžu ho vziať do väzby. Pokiaľ mám správne informácie, tak takáto požiadavka vyšetrovateľom nebola vznesená,“ povedal pre Topky.sk poslanec a člen Mandátového a imunitného výboru NR SR Alojz Baránik (SaS). Podľa neho je teda možné, že Petra Žigu budú vyšetrovať na slobode. Zadržať ho môžu, ak by bol pristihnutý pričine.

.„Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený,“ píše sa v ústave.