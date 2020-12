Druhé Sulíkovo kilečko je na svete: Kritiku Matoviča si neodpustil, drsné slová! Premiér klame a zavádza

Richard Sulík dnes na tlačovej konferencii predstavil súbor ďalších opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. Kilečko II, ktoré obsahuje takmer 500 zmien. Po včerajších vyjadreniach premiéra sa však rozhodol na tlačovke reagovať aj na jeho slová.

Sulík odmieta, že by sabotoval nákup antigénových testov

Sulík odmieta, že by pri nákupe antigénových testov čokoľvek sabotoval. Na osobné útoky reagovať nechcel, no po sérii otvorených klamstiev zo strany Matoviča sa tak rozhodol spraviť. Podľa neho Matovič klame a zavádza verejnosť.

Upozornil, že nákup nie je možný skôr aj vzhľadom na proces vypracovania zadania zo strany ministerstva zdravotníctva. Poukázal tiež na 16-dňovú zákonnú lehotu pri verejnom obstarávaní. Informoval, že najskorší možný termín na ich dodanie je 7. januára 2021. Zároveň kritizoval pomalú pomoc segmentom zasiahnutým krízou. Občania si podľa neho o kompetentnosti vlády SR nemôžu myslieť nič dobré.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ja som síce dostal úlohu obstarať testy už 19. novembra, ale trvalo nekonečných 17 dní a päť pokusov o riadne zadanie, kým som to naozaj mohol začať robiť," skonštatoval Sulík. Ozrejmil, že premiér pri nákupe požadoval čo najvyššiu špecificitu testov, rezort zdravotníctva však odmietal prepracovať zadanie a zmeniť špecificitu z 97 percent na 99. Aj preto podľa Sulíka nemohli začať skôr.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vysvetlil, že pri verejnom obstarávaní je potrebné dodržanie viacerých procesov a lehôt, napríklad musia sa uskutočniť trhové konzultácie, vyhodnotenie ponúk, zasielanie výziev na rokovania. Hoci zo zhruba 100 ponúk po kontrole ostalo okolo 60, stále treba so všetkými firmami rokovať, aby nepodali námietku a ešte viac neskomplikovali proces. Sulík zdôraznil, že ide o desiatky miliónov eur. Deklaroval, že vždy mal a má záujem dodržiavať zákon. Matovič si však podľa neho myslí, že to vie spraviť lepšie. Sulík poznamenal, že ponuky sú, no nechce pristúpiť na obchádzanie zákona. Myslí si, že ak by na urýchlenie pristúpil, premiér by bol prvý, kto by ho obviňoval z nedodržania zákona.

Sulík sa stále vyhovára

Ministra hospodárstva Richarda Sulíka premiér kritizoval v súvislosti s nákupom antigénových testov, ku ktorému jeho rezort zaviazala vláda. Podľa neho ich mal kúpiť skôr. "Viete, ako to dopadlo, stále sa vyhovára," uviedol premiér, pričom upozornil, že prvý nákup veľkého objemu dokázala, na rozdiel od Sulíkovho rezortu, sprocesovať Správa štátnych hmotných rezerv SR rýchlo.

Zdroj: Topky/Maarty

Realita a znemožnenie plošného testovania znamená pre Matoviča podľa jeho slov rozplynutie sna. "Mal som sen, ktorý by bol možno nepríjemný, no pre ľudí a pre ekonomiku menej bolestivý. Protivietor bol ale silný, keď sa na jeho čelo postaví prezidentka a minister hospodárstva," uviedol premiér s tým, že teraz ostáva "lockdown, po ktorom volala prezidentka".

Matovič nehovorí pravdu

Okrem toho uviedol, že opatrenia boli prijaté jednohlasne a nikto proti opatreniam neprotestoval. S tým však nesúhlasí Jana Kiššová, ktorá bola prítomná na rokovaní Ústredného krízového štábu na miesto Sulíka. Podľa jej slov musí reagovať na koncentrované klamstvo. "Nie je pravdou, že som sa na Ústrednom krízovom štábe k navrhovaným opatreniam neozvala. Opakovane, aj včera niekoľkokrát, som namietala a navrhovala postupovať podľa sofistikovaneného plánu. Regionálne, cielene, podľa semaforu. Bolo to zamietnuté a návrh Igora Matoviča som nepodporila. Rovnako moji kolegovia," napísala na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Jana Kiššová

Podľa Kiššovej nie je pravdou ani to, že rezort hospodárstva dostal úlohu zaobstarať testy 18.11. "Vláda opravovala svoje uznesenie na vykonateľné, ktorým nás touto úlohou zaviazala, až 4.12. A to po tom, čo tú úlohu nedokázal zabezpečiť rezort vnútra. Ten tú úlohu dostal začiatkom novembra, no po týždni to zrejme vzdal," dodala.

Druhé Sulíkovo "kilečko" obsahuje takmer 500 zmien

Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov, skrátenie doby archivácie účtovných dokumentov, zavedenie všeobecnej voľnej živnosti či zjednodušenie vyraďovania starých vozidiel z evidencie. To sú niektoré z 469 zmien na uľahčenie podnikania, ktoré vo štvrtok predstavil Sulík. Opatrenia do druhého "podnikateľského kilečka" vybralo ministerstvo hospodárstva z viac ako 2500 podnetov od verejnosti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Podnikateľské prostredie sa nezhoršovalo skokovo," pripomenul Sulík. "Ak chceme podnikateľské prostredie zlepšiť, nestačí prijať jedno opatrenie, je to tisíc malých krokov k úspechu," dodal. Niektoré návrhy podľa ministra pravdepodobne nebudú odsúhlasené jednotlivými ministerstvami, no dúfa, že väčšina bude zrealizovaná. Z návrhov sa mu najviac páči zrušenie povinnosti pravidelného čistenia okien na pracoviskách. Podľa Sulíka je vplyv návrhov na štátny rozpočet blízky nule.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zmeny sa týkajú viacerých rezortov

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec zdôraznil že podnety budú konzultovať so zamestnávateľmi, ministerstvami, no niektoré budú postupne dávať do medzirezortného pripomienkového konania. Takýchto zmien už v súčasnosti urobili 20. Do zoznamu sa dostalo aj šesť opatrení z užšieho výberu súťaže o byrokratický nezmysel roka. Jedným z nich je úprava zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a ráta, okrem iného, s predĺžením doby predaja pomaly zrejúcich krájaných syrov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Navrhované zmeny sa dotýkajú viacerých rezortov. Napríklad ministerstvo dopravy by malo zrušiť povinnosť zakúpenia diaľničnej známky na prívesný vozík, ministerstvo financií by malo zaviesť možnosť odpočtu daňovej straty za posledných päť rokov bez obmedzenia na jednotlivé roky. Balíček tiež ráta aj s rozšírením možností prístupu k zaručenej konverzii dokumentov na elektronickú formu. Tú môže v súčasnosti robiť iba obmedzený okruh osôb či niektoré pobočky pošty. Služba je aj preto drahá a pre malú firmu by stála niekoľko tisíc eur.

Prvé "podnikateľské kilečko" schválil Sulíkovi parlament na začiatku júla. Právna norma priniesla 114 zmien. Upravuje napríklad výšku správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov, zavádza možnosť splnenia si povinností voči Sociálnej poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote či zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu.

Bolo by dobré mať opatrenia, ktoré majú hlavu a pätu

Na Slovensku by bolo dobré mať opatrenia v boji proti novému koronavírusu, ktoré do seba zapadajú a majú hlavu a pätu. Uviedol včera pred rokovaním vlády Sulík. V súvislosti s nákupom antigénových testov Sulík potvrdil, že rezort hospodárstva nákup organizuje. Realizovať sa bude priamym rokovacím konaním. "Ak všetko dobre pôjde, testy tu budú 7. januára," uviedol. Ministerstvo obrany aj štátne hmotné rezervy majú na svojich skladoch nejaký počet antigénových testov, Sulík však nevedel povedať konkrétne číslo. Malo by však ísť o "nízko miliónový počet".