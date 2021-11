Kiššová po odchode z ministerstva: TOTO je dôvod! Prehovorila o vzťahoch so Sulíkom

Kiššová na ministerstvo hospodárstva prišla krátko po parlamentných voľbách 2020 a zaujala pozíciu Sulíkovej poradkyne. Po jeho boku sme ju potom mohli vidieť pravidelne na početných tlačovkách či rokovaniach na Úrade vlády. Pred nedávnom však na prekvapenie mnohých na sociálnej sieti bez bližších rečí oznámila, že pracovný pomer na ministerstve hospodárstva ukončila.

"Už pri nástupe na ministerstvo hospodárstva sme sa s Richardom Sulíkom dohodli, že moje pôsobenie tam bude dočasné, pretože som už mala iné, vlastné plány, ktorým sa chcem venovať. Tie som na istý čas odložila. Môj odchod bol síce plánovaný oveľa skôr, no vzhľadom na to, že sme mali rozpracovaných viacero dôležitých úloh, zotrvala som dlhšie," uviedla pre Topky.sk. Z rezortu však neodišla úplne a naďalej s nimi externe spolupracuje. Zdôvodnila to nedostatkom času.

Vysvetlili si "veci minulé"

Vzťahy medzi Richardom Sulíkom a Kiššovou neboli vždy najlepšie. S ministrom hospodárstva v minulosti zakladala SaS a v strane pôsobila od jej začiatkov niekoľko rokov. Zlom nastal na jeseň 2019, kedy spoločne s ďalšími členmi na čele s Ľubomírom Galkom vytvorila v rámci SaS platformu a neskôr rady liberálov opustili úplne a spojili sa s Demokratickou stranou. Kiššová mala v tom čase výhrady práve proti vedeniu strany. Ani v Demokratickej strane však neostalo dlho. Odišla ešte pred parlamentnými voľbami. Avizovala však, že aj naďalej sa bude venovať politickým a ekonomickým témam. A tak sa aj stalo. Potom, ako sa Richard Sulík stal ministrom hospodárstva, Kiššová prekvapivo nastúpila na ministerstvo ako jeho poradkyňa. Iba pár mesiacov predtým pritom nešetrila na jeho adresu kritikov.

Zdá sa však, že dvojica si veci z minulosti už vyjasnila. Dnes sa totiž na adresu bývalého straníckeho šéfa vyjadrila, že s ním pracuje rada. "Je to pragmatický a skúsený manažér, ktorý mi dal obrovský priestor. Rovnako som na MH spoznala veľa skvelých odborníkov a makačov," uviedla a je presvedčená, že spravili kus dobrej práce.

Svoj vzťah so Sulíkom dnes označuje za veľmi dobrý. "Vysvetlili sme si "veci minulé" a vie, že kedykoľvek niečo potrebuje, môže sa na mňa obrátiť," doplnila.

Nateraz mimo politiky

Aktuálne má rozbehnutých pár svojich vecí, ktoré však konkretizovať nechcela. Prezradila však, že sa netýkajú politiky ale súkromnej sféry. "Iné zatiaľ neplánujem a život ukáže, čo bude v budúcnosti. Ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy," dodala.