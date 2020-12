Školu, kam chodia dcéry premiéra Matoviča, museli zavrieť: Učiteľky majú KORONAVÍRUS! Žiaci sa učili len deň

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

BRATISLAVA - Súkromná bilingválna škola, ktorú navštevujú aj dcéry Igora Matoviča, opäť zatvorili, potvrdil to zriaďovateľ školy. Po víkendovom testovaní otvorila svoje brány, no dlho to nevydržalo. Koronavírus sa objavil u niekoľkých učiteliek.