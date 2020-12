Školy mohol podľa Matoviča otvoriť aj minister: Kde bol problém? Premiér ukázal prstom na úradníkov

BRATISLAVA - Školy mohol otvoriť aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, ale úradníci okolo neho by museli chcieť. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády Igor Matovič, ktorý poznamenal, že počas víkendu sa pilotne testuje desiatka škôl.

Matovič tvrdí, že do diskusie k otváraniu škôl sa zapojil po tom, čo úradníci na pláne mohli mesiac pracovať, ale neurobili pre to nič.

Poukázal, že za dva dni vypracovali plán, aby sa mohli školy opäť otvoriť. "Ako premiér som sa rozhodol pomôcť svojmu ministrovi a ukázať mu, že sa to dá," povedal Matovič s tým, že teraz celú agendu odovzdávajú ministerstvu školstva. Poukázal, že Gröhlingovi nič nevyčíta, podľa neho veľa záleží od ľudí, ktorých okolo seba minister má.

Niektoré školy otvoria až v januári

Dištančné vzdelávanie podľa predsedu vlády nie je v niektorých školách také kvalitné ako prezenčné. Verí, že k desiatke škôl, ktoré sa do testovania cez víkend zapoja, sa pridajú cez týždeň ďalšie. Podľa neho sa však nájdu aj školy, ktoré otvoria až v januári.

Zdroj: reprofoto:Facebook/Igor Matovič

Poukázal na to, že deti sú podľa štúdií približne o polovicu menej infekčné, avšak rizikom je, že sú asymptomatické. Premiér potvrdil, že ak sa v triede otestujú všetky deti, môžu sa vzdelávať v jednej triede bez ohľadu na ich počet. Opatrenie päť žiakov a učiteľ v triede platí podľa slov Matoviča len pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré nemajú prístup k počítaču a internetu.

Ilustračné foto. Zdroj: Getty Images

Kontroly v obchodoch

V diskusnej relácii premiér tiež uviedol, že má informácie o tom, že sa realizujú kontroly v obchodoch, keďže sa v niektorých nachádza väčší počet zákazníkov, ako by sa mal. Zároveň bude žiadať, aby sa človek, ktorý je zodpovedný za rozhodnutie o tom, že pendleri budú od pondelka potrebovať test na prekročenie hraníc, verejne ospravedlnil. Premiérovi sa nepozdáva najmä to, že to pendleri nevedeli skôr. Myslí si, že to malo byť komunikované skôr."Je zbytočné dostávať ľudí do takého stresu," poznamenal.

Tvrdí, že na ústrednom krízovom štábe nebol a nie je to ani jeho povinnosť, aby sa ho zúčastňoval. Pendleri podľa premiéra nie sú až takým veľkým rizikom. "Je to otázka pár týždňov, že Slovensko bude nebezpečnejšia krajina ako okolité krajiny, voči ktorým sa ideme takto brániť," poznamenal.

Na otázku, aké vianočné sviatky budú mať Slováci, odpovedal, že žiada odborníkov, ktorí odsúdili plošné testovanie, aby sa postavili pred ľudí a povedali, aké budeme mať sviatky. Opäť zopakoval, že buď sa bude masívne testovať alebo bude lockdown. Rozhodnutie, či bude, nechá premiér na autority, ktoré odmietali plošné testovanie.