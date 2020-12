Poslanci dnes podvečer nebudú hlasovať: Program schôdze sa vyčerpáva

BRATISLAVA - Poslanci v utorok nebudú hlasovať o 17. hodine ako zvyčajne. Odsúhlasili to na návrh predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica. Program schôdze sa totiž vyčerpáva. Na utorok popoludní majú termínované už len rokovanie o novele zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR.

Plénum by o návrhu zákona o dani z príjmov malo rokovať v utorok od 14. hodiny. V spoločnej správe z výborov je navrhnutých viacero zmien k návrhu zákona. Rovnako pozmeňujúce návrhy predložili aj poslanci Marián Viskupič (SaS) a Tomáš Lehotský (Za ľudí). Zaviesť sa majú podľa navrhovanej novely zákona ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Tiež sa majú rozšíriť benefity pre daňovníkov, ktoré im poskytuje finančná správa.

Viskupič súčasne navrhuje, aby sa zrušilo oslobodenie peňažného príjmu, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu podľa osobitného predpisu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Vypustiť by sa tiež mala napríklad nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Návrh zákona by mal zároveň priniesť zmeny pri daňovom bonuse pre deti.

V programe 18. schôdze parlamentu majú poslanci aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, zaoberať by sa ním mali v stredu (2. 12.). Zákonodarcov čakajú napríklad ešte aj návrhy ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), tie by však mali prerokovať až vo štvrtok (3. 12.). Plénum sa okrem iného ešte bude venovať novele zákona o vysokých školách, ktorú vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová parlamentu na opätovné prerokovanie.

Nových členov RVR budú voliť v stredu

Nových členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) majú poslanci Národnej rady SR voliť v stredu (2.12.) o 17.00 h. Pre TASR to potvrdil predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO). Na štyri miesta v rade je 20 kandidátov, ktorí v pondelok (30.11.) podstúpili verejné vypočutie pred členmi výboru.

Poslanci si tak budú môcť vyberať z rekordného počtu kandidátov. Čekovský to vníma ako opodstatnenosť nového procesu personálnej obmeny RVR premietnutého v novele zákona. Poslanci ju schválili 3. novembra. "Otvorili sme dvere odborníkom a nie iba politickým nominantom, tak ako to bolo v minulosti. Myslím si, že táto zmena mnohých motivovala na to, aby sa prihlásili," upozornil Čekovský.

Dôležitosť uskutočneného híringu pre odborné výberové konanie podčiarkol aj člen parlamentného výboru Roman Foltin (SaS). "Je nesmierne dôležité, že nielen my ako členovia výboru NR SR, ale aj celá verejnosť si mohla vypočuť odborné a personálne kvality jednotlivých uchádzačov. Oceňujem, že sa do RVR hlásia špičkoví odborníci a preto nebude žiaden problém vybrať spomedzi nich štyroch najlepších,“ dodal Foltin.

V rámci verejného vypočutia mali kandidáti možnosť päťminútovej vlastnej prezentácie. Následne odpovedali na otázky, týkajúce sa RVR. Opytovanie často mierilo k vyváženosti a pluralite v spravodajských a publicistických programoch, rovnako sa riešila ochrana maloletých pred nevhodnými programami, možnosti podpory mediálnej výchovy, nadnárodná spolupráca v oblasti regulatívy nových médií či problematika tzv. multimodálneho prístupu, doplnkových služieb určených pre sluchovo či zrakovo postihnutých.

RVR je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.