Poslanci upozornili na škandalózny outfit priamo v parlamente: FOTO Poslankyňa v teplákoch?!

Fotografiu si z priestorov sociálnej siete Facebook prebral bývalý predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko, ktorý celú situáciu kritizuje. "Mali sme v parlamente poslancov už v rifliach, ale tieto tepláky z OĽaNO dnes prekonali všetko. Presne toto je úroveň dnešnej vlády," tvrdí Danko, ktorý pripojil aj spomínanú fotografiu Kozelovej.

Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS

Kozelová zrejme prišla na to, kto fotil

Poslankyňa sa v krátkom čase nepriamo k incidentu vyjadrila. Začala tým, že všetko sa zbehlo po tom, ako stratila rúško, no prešla aj na tému spomínanej fotografie. "Nevedela som ho (rúško, pozn. red.) nájsť a ani som ho doteraz nenašla. Mrzí ma to, lebo bolo super a so striebornými niťami. Bolo fajn, že ma na to prišiel upozorniť pán poslanec Suja (poslanec klubu ĽSNS, pozn. red.), našťastie som mala ešte štátne v stolíku. Predpokladám, že si ma aj odfotil, to je teraz ich nová zábavka, tak len aby ste vedeli," odkázala Kozelová na sociálnej sieti.

Tepláky to vraj neboli

Incident zašiel až tak ďaleko, že sa mu začala venovať aj populárna stránka na Facebooku Nekŕmte nás odpadom, kde formou tipu od čitateľov prišlo k tomu, že Kozelová vraj nemala na sebe spomínané domáce oblečenie. "To však nie je pravda. Mala úpletové nohavice, dokonca s pukmi. Ja chápem, že pani Kozelová nie je mladá a všetkého schopná sexica, ale na rozdiel od tejto sorty, ona už roky pomáha ľuďom v núdzi a bojuje za lepší verejný život. Takéto uražky voči ženám považujem za nemiestne a trápne," píše anonym, ktorý sa poslankyne zastal.