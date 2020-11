Megazákazka na testy: Kúpili sme ich lacnejšie než iné krajiny! Vládny "kšeft" sa nepotvrdil

Opozičná strana Smer videla za celým projektom "kšeft" vládnej koalície. Predseda strany Robert Fico upozornil v tejto súvislosti na prepojenie firmy, ktorá testy dodala, s vládnymi predstaviteľmi. Transparency International prešla dokumentáciu k nákupu rýchlotestov na plošné testovanie. Podozrenia z klientelizmu ani neúmerne predražené ceny ich preverovanie nenaznačuje.

Predražený tender?

"Predseda vlády SR Igor Matovič ani raz neodmietol informácie o tom, že jeho deti chodia do súkromnej školy, spravovanej firmou, ktorej majiteľom je človek priamo spojený so spoločnosťou, zabezpečujúcou testy. Premiér nepoprel ani to, že v orgánoch tejto školy pôsobí jeho manželka," upozornil Fico s tým, že firma je prepojená i s predstaviteľmi SaS a Sme rodina.

Líder opozičnej strany je presvedčený, že cena 43,5 milióna eur za 10 miliónov testov, ktoré štát od kritizovanej spoločnosti nakúpil prostredníctvom Správy štátnych hmotných rezerv, je predražená. "Podľa viacerých zdrojov sa cena jedného testu od výrobcu pohybuje na úrovni medzi dvoma až troma eurami za jeden test. Z toho vyplýva, že zisk firmy, ktorá má navyše nedoplatky v Sociálnej poisťovni, sa pohybuje na úrovni 13 až 20 miliónov,“ spresnil koncom októbra Fico. Spochybňuje i vhodnosť samotných testov pre účely celoplošného testovania vzhľadom na to, že negatívny test automaticky neznamená, že testovaný nie je infikovaný.

Podanie na ÚVO

Podpredseda strany Smer-SD Erik Kaliňák na základe týchto podozrení podal v piatok (23.10.) podnet na ÚVO s podozrením na netransparentný spôsob obstarania testov a tiež na porušenie zákona, podľa ktorého sa verejného obstarávania nemôžu zúčastniť firmy, ktoré majú daňové a odvodové podlžnosti voči štátu a verejným inštitúciám.

Nákup testov od firmy Eurolab Lambda kritizovala a na nedoplatky tejto spoločnosti v Sociálnej poisťovni poukázala aj mimoparlamentná strana Spolu. Poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek (ĽSNS) zasa podal v súvislosti s nákupom antigénových rýchlotestov trestné oznámenie. Predseda SŠHR SR Ján Rudolf tvrdí, že firma Eurolab Lambda dlh v Sociálnej poisťovni zaplatila a až potom sa s ňou podpísala zmluva.

Testy sme kúpili lacnejšie

"Bolo celoplošné testovanie „investícia, ktorá sa nám vráti za pol dňa“, ako tvrdí premiér Igor Matovič, alebo „zlodejinou“ a „megakšeftom“ ako sa snažia navodzovať politici Smeru či Kotlebovci? Vplyv experimentu na pandemickú situáciu či ekonomiku krajiny budú musieť vyhodnotiť odborníci v týchto oblastiach," konštatuje organizácia. Transparency sa pozrelo na proces obstarávania antigénových rýchlotestov na plošné testovanie, za ktoré štát zaplatil 52,3 milióna eur bez DPH.

Transparency je prvou externou inštitúciou, ktorá mala tento týždeň možnosť osobne si prejsť celú dokumentáciu výberu dodávateľov na megazákazku testov. "Náš záver? Obviňovania z predraženia či klientelizmu sú neopodstatnené. Testy sme kúpili lacnejšie ako mnohé iné krajiny. Súťaž bola vzhľadom na veľmi rýchlu potrebu nákupu síce limitovaná, ale štátne rezervy si vyberali z deviatich cenových ponúk a vyhrali najlepší," uviedla organizácia.

"Prepojenosť hlavného dodávateľa, trnavskej firmy Eurolab Lambda na premiéra či vládnu koalíciu a jej vplyv na tender nemá podľa našich zistení žiadny reálny základ," dodalo Transparency na sociálnej sieti. V článku analyzovali expresný nákup testov, ktorý zverila vláda Správe štátnych hmotných rezerv.

Expresná súťaž

Rýchlosť aj nízka transparentnosť týchto zákaziek je podľa organizácie nepochybne dôvodom na zvýšený záujem verejnosti."Výčitky z možného klientelizmu by mohli potvrdiť či už zvýšená netransparentnosť procesu, alebo nadmerná cena zákazky. Naše preverovanie jedno ani druhé nenaznačuje. Proces bol situácii primeraný, súťaž v kontexte špeciálneho režimu široká a cena uspokojivá," uviedla organizácia, ktorá si materiál vyžiadala od Správy štátnych hmotných rezerv.

Rezervy expresný nákup realizovali na základe požiadavky Ministerstva zdravotníctva z piatka 9. októbra. Organizácia vedená nominantom SaS Jánom Rudolfom mala bezodkladne zabezpečiť nákup 12 miliónov rýchlotestov, ktoré mali byť dodané do dvoch až troch týždňov od konania súťaže. "Objem testov rezervy napokon vzhľadom na požiadavky ďalších štátnych inštitúcií a potrebu pohotovostných zásob navýšili až na 13 miliónov kusov," napísali v článku.

Štátne hmotné rezervy za niekoľko hodín výzvu na priame rokovacie konanie naozaj pripravili. "Ako vyplýva z komunikácie, ktorú sme skontrolovali, ešte v ten istý deň po piatej hodine večer emailom oslovovali firmy z predošlých obstarávaní a tie, ktoré sa prihlásili do ich databázy," konštatuje Transparency. "Výzvu, v ktorej žiadali od firiem nacenenie testov podľa rýchlosti dodania aj veľkosti dodaného objemu, zverejnila aj na svojom webe. Na tú zareagovali aj ďalší uchádzači a rezervy tak napokon zaslali výzvu na predloženie cenových ponúk dvadsiatke spoločností. Z nich desať do pondelka, 12. októbra na poludnie ponuku aj naozaj predložilo," píše organizácia.

Dve firmy vylúčili

Už o pol hodinu neskôr zástupcovia prvej z firiem prezentovali v sídle rezerv svoje testy, pred komisiou sa striedali až do podvečera. "Tá pozostávala zo zástupcov ministerstiev, Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, a samotných rezerv," uviedla organizácia s tým, že zástupcovia firiem sa museli s výrobcami i dodávateľmi dohodnúť na mnohých parametroch.

"Do tendra sa priamo zapojili aj dve nadnárodné farmaceutické firmy, ktoré vyvíjajú alebo predávajú antigénové rýchlotesty – Roche (distribuuje kórejský test Biosensor) a Abbott, aktuálne asi najväčší svetový výrobca antigénových rýchlotestov, ktorý má na Slovensku aj zastúpenie. Z ponúk vybrala komisia päť najvýhodnejších – od spoločností, ktoré podľa nich vedeli vyskladať potrebné množstvo v časovom termíne a za najpriaznivejšiu cenu," píše Tranparency. Dve firmy, ktoré mali dodať po tri milióny kusov, však komisia na druhý deň zo súťaže vylúčila.

Chýbajúcich šesť miliónov testov

V stredu 14. októbra sa komisia stretla druhýkrát a chýbajúcich šesť miliónov testov tiež presunula na trnavskú spoločnosť Eurolab Lambda, ktorá ich pôvodne mala dodať len 3,5 milióna. "U dodávateľa sme overili, že v termíne vieme dodať až 10 miliónov testov," potvrdil pre Transparency predseda predstavenstva spoločnosti Peter Krajčovič. Pri väčšom objeme zároveň dokázali ísť s pôvodne vyrokovanou sumou 4,50 eur bez DPH ešte dole na konečných 3,95 za kus vrátane dopravy, poistenia či cla. "Cena ďalších dvoch spoločností JUHAPHARM a Abbot dodávajúcich menšie objemy testov od iných výrobcov bola 3,90, resp. 4,45 eur bez DPH," uviedla organizácia.

Nikto sa nenabalil

Eurolab Lambda pôsobí na slovenskom trhu 17 rokov, počas koronakrízy sa stala významným dodávateľom viacerých laboratórnych sietí, ktorým dodáva PCR testy, extrakčné aj odberové kity. Táto firma pritom nebola pre rezervy neznáma, rýchlotesty im dodávala už v spomínanej prvej 500-tisícovej várke začiatkom jesene. "V nej bol termín dodania ponuky a vzorky uchádzačov dokonca na druhý deň od vyhlásenia výzvy. Napriek tomu splnilo podmienky účasti na priamom rokovaní deväť firiem a ďalších deväť nestihlo dodať vzorku v termíne. Pri rádovo menšom objeme vtedy vysúťažená cena testov dosiahla 5,3 eur bez DPH za kus," konštatuje organizácia.

Šéf firmy Peter Krajčovič odmieta, že by sa na dodávke testov pre plošné testovanie nabalili. "Naša marža bola rádovo v stotisícoch, určite to neboli milióny a už vôbec nie desiatky miliónov," tvrdí. Firma podľa neho prevzala na seba aj veľké riziko, keď si musela v krátkom čase prenajať tri lety z Kórey prepravným lietadlom. "Celá logistika vrátane poplatkov, poistenia či kamiónovej prepravy na Slovensku náš vyšla na zhruba 1,8 milióna eur, pričom keby sa čokoľvek pokazilo, mohli sme skončiť aj vo veľkej strate," povedal.

Treba dôslednejšie plánovať

Faktúry potvrdzujúce jeho slová spoločnosť ale neposkytla,Transparency sa teda pri overovaní cien pozreli na podobné nákupy antigénových testov v zahraničí. Z porovnania ďalších nákupov Slovensko negatívne nevyšlo. "Ceny však, samozrejme, závisia aj od doby a množstva dodania či typu testu a jeho technických špecifikácií. Od americkej firmy Abbott, ktorá ich dodala dva milióny aj našim rezervám, nakupovala desiatky miliónov testov aj americká vláda – za cenu po 5 dolárov (4,23 eur) za kus," uviedlo Transparency. Slovensko teda kupovalo kus o 20 centov drahšie (naša cena od tejto firmy bola 4,45 eur bez DPH). V slovenskej zmluve je však dohodnutá aj doprava až do skladov štátnych hmotných rezerv, poistenie a clo.

Z porovnania s ostatnými krajinami vyplynulo, že finálna cena testov mohla byť o niekoľko desiatok centov nižšia, ak by bolo na súťaž viac času, zapojilo by sa viac spoločností, ktoré by si vedeli dohodnúť s výrobcami dodanie a vyskladanie testov za vhodnejších podmienok. "Rýchlosť dodania a objem testov mali, aj podľa predložených ponúk v našej súťaži, značný vplyv na konečnú cenu. Tri firmy, ktoré napokon testy dodali, ponúkali v prvých ponukách v priemere o 20 centov nižšie ceny, ak by bol tovar dodaný o týždeň až desať dní neskôr, ako štát požadoval," uviedla organizácia.

V ponukových tabuľkách nie sú rozdelené indikátory rastúceho počtu kusov a dlhšej doby dodania. "Ak by sme ale rátali, že oba majú na cenu porovnateľný vplyv, jeden test by sme tak pri spomínanej dlhšej lehote dodania mohli kupovať asi o desať centov lacnejšie. Štát by tak odhadom ušetril niečo medzi jedným až dvoma miliónmi eur z 52,3-miliónovej zákazky (suma v eurách bez DPH). Teda asi dve až štyri percentá z celkovej sumy," napísalo Transparency International, ktoré odporúča dôslednejšie plánovanie, ktoré môže ušetriť milióny.

Výhrady neboli vážne

Pochybnosti, ktoré stavajú tender rezerv do negatívneho svetla, vyvolali aj otázky o možných prepojeniach premiéra Igora Matoviča na spoločnosť Eurolab Lambda, ako aj ich podlžnosť voči Sociálnej poisťovni. "V realite sa tieto výhrady z nášho pohľadu nepreukázali ako vážne, keďže trnavská firma je exkluzívnym dodávateľom kórejských testov na Slovensku, čo nám potvrdil aj priamo ich výrobca – firma SD Biosensor. Rovnaké testy v súťaži ponúkala síce aj veľká farmaceutická firmy Roche, tá je ale globálnym partnerom Kórejcov a ich cena v súťaži bola výrazne vyššia," uviedla organizácia.

Transparency International pripomína,že jeden z troch dodávateľov, košická firma Juhapharm, má prepojenie na bývalého kľúčového politika Smeru na východe, ex-župana regiónu a ex-primátora Košíc Zdenka Trebuľu. "Trebuľa pôvodne podnikal v zdravotníctve s Pavlom Paškom. Jeho syn Matej už dlhšie v zdravotníctve podniká s rodinou Juhásovcov, ktorí práve za Juhapharmou stoja. To je ďaleko silnejšie prepojenie na politikov, ako tie náznaky vzťahov SaS či OĽaNO na Eurolab Lambdu. Opäť ale, vzhľadom na okolnosti, ponúkané ceny a priebeh tendrovania, nevidíme dôvod ani jednej z firiem ako ani štátnym rezervám čokoľvek vyčítať–boli v súťaži najlepší. Všetci tovar aj za dohodnutých podmienok dodali," dodala organizácia.