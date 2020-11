AKTUÁLNE Akcia Očistec: Prokurátor žiada väzbu pre Gašpara aj ďalších zadržaných, FOTO prebiehajú výsluchy

Predbežne s výsluchom obvineného bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpata by mal začať sudca ako s predposledným. O predbežnom poradí výsluchov obvinených informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Záber zo zadržania Tibora Gašpara. Zdroj: Vlado Anjel

Prvý začal výsluch bývalého funkcionára Ministerstva vnútra SR Martina Fleischera, nasleduje výsluch bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Petra Hraška a bývalého vysokopostaveného funkcionára finančnej spravodajskej jednotky NAKA Mariána Zetocha. Ako posledný by mal byť vypočutý bývalý riaditeľ finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník.

Martin Fleischer prichádza na výsluch v sprievode polície. Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie ôsmich osôb zadržaných vo štvrtok (5. 11.) v rámci akcie NAKA v sobotňajších skorých ranných hodinách. Obvinenie vyšetrovateľ NAKA vzniesol pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.



Peter Hraško (uprostred) prichádza v sprievode polície na Špecializovaný trestný súd. Zdroj: TASR/Martin Baumann

Príslušník elitnej polície pred budovou Špecializovaného trestného. Zdroj: TASR/Martin Baumann

V putách skončila policajná elita

NAKA vo štvrtok od ranných hodín zasahovala v dome bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara v mestskej časti Janíkovce v Nitre. Zasahovala aj u ďalších policajných exfunkcionárov, okrem iného v Ivanke pri Dunaji u bývalého šéfa NAKA Petra Hraška a v Leviciach u Bernarda Slobodníka. Následne s nimi prebiehali výsluchy na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave.

Dovedna mala skupina pozostávať z 13 obvinených. Podľa mediálnych informácií ju mal riadiť nitriansky podnikateľ a väzobne stíhaný Norbert Bödör. Medzi obvinenými je aj špeciálny prokurátor, v súčasnosti väzobne stíhaný Dušan Kováčik.

Na Bernarda Slobodníka podal Tibor Gašpar v stredu (4. 10.) trestné oznámenie na ÚŠP. Slobodník zase vypovedal na ÚŠP vo štvrtok (29. 10.). Podľa medializovaných informácií jeho výpoveď mala smerovať k svedectvám obvineného a väzobne stíhaného bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa.

Ľudovít Makó Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Po výpovedi Makóa na Prezídiu PZ zriadili minulý týždeň špeciálny tím, zložený z vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov ÚŠP. Tím má vyšetrovať podozrenia v súvislosti s násilnou či ekonomickou trestnou činnosťou súčasných či bývalých verejných činiteľov.

Akcia Dobytkár

Na začiatku júla polícia v rámci akcie Dobytkár zadržala spomínaného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a podnikateľa Petra Kubu.

Norbert Bödör Zdroj: TASR - Martin Baumann

Pôvodne Bödöra sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban do väzby nezobral. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu Trubana a Bödöra do väzby zobral. Deň nato zobral do väzby aj Petra Kubu.

