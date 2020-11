Najvyšší súd sa bude zaoberať sťažnosťami Zoroslava Kollára voči väzbe

"Trestná vec obvinenej JUDr. Jarmily U. a spol. napadla do senátu 4 T," informovala v piatok hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol stíhať trio väzobne 31. októbra s tým, že dôvodom väzby je možné ovplyvňovanie svedkov. "Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol o vzatí do väzby troch osôb - Jarmily U., Davida L. a Zoroslava K., ktoré sú obvinené zo zločinu prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Dôvodom väzby je u všetkých troch obvinených obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba. Súd neprijal písomný sľub obvineného Davida L. a súčasne ani u jedného z obvinených súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka," objasnila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Rozhodnutie nebolo právoplatné, obvinení podali proti nemu sťažnosť a sťažnosť podala aj prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti neakceptovaniu návrhov preventívnej väzby u dvoch obvinených. O sťažnostiach bude teda rozhodovať NS SR. Trojicu zadržala NAKA 28. októbra v rámci akcie Víchrica. Následne Ústavný súd (ÚS) SR 29. októbra dal súhlas na vzatie do väzby pre Jarmilu Urbancovú a Davida Lindtnera. Naopak, nesúhlasil s väzbou pre sudcu Najvyššieho súdu SR Jozefa Kolcuna. Žiadosť podal na ÚS generálny prokurátor v zastúpení prvej námestníčky generálneho prokurátora Viery Kováčikovej.